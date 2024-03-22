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Beyoncé, yeni albümü Cowboy Carter için üstsüz poz verdi

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Beyoncé, yeni albümü Cowboy Carter için üstsüz pozlar verdi. Şarkıcı, vücudunu yalnızca "act ii BEYINCÉ" yazılı bir kuşakla örttü.

42 yaşındaki 28 Grammy ödüllü şarkıcı, Cowboy Carter'ın ikinci tanıtım görüntüsünde başka bir güzellik kemerinin altında üstsüz poz verdi, bu albümü sekizinci stüdyo albümü ve country müzikteki ilk deneyimi oldu.

Fotoğrafta Bey, Venüs pozunu sergiliyor, uzun boncuklu saç örgüleriyle ve dumanla dolu bir sigara tutuyor.

Celestine Beyoncé olarak doğan sanatçı, soyadının doğum belgesinde yanlış yazıldığını açıkladı.

Beyoncé, geçen hafta Cowboy Carter adını ve 29 Mart çıkış tarihini duyururken ilk albüm kapağını da tanıttı.

Beyaz bir atın sırtında kırmızı, beyaz ve mavi bir kıyafet giyerek rodeo kraliçesi oldu ve dev bir Amerikan bayrağı salladı.

Evli adının yer aldığı albüm başlığı ile birlikte, bekar adını taşıyan ikinci kuşak ilginç bir anlam kazandı.

Yeni tanıtım görüntüsünün yanı sıra, Beyoncé, Oscar gecesi Altın Parti'sinde eşi Jay-Z ile bir çekimde başka bir country tarzıyla geldi.

Destiny's Child üyesi, Elvis Presley gibi dudaklarını kıvırarak altın kaplamalı bir ızgara ortaya çıkardı.

Kıyafeti de Graceland havası veriyordu, siyah bir takım elbise ve uyumlu stetson ve güneş gözlüğü giydi.

Dalgalı sarı saçları kalçasına kadar iniyordu ve parmak tabancalarını ateşledi ve bir Elvis kalçası salladı.

Bir fotoğrafta, bacağını fırlatıp Jay-Z'ye yaklaşırken, eşi Beyoncé'nin yanaklarına bir öpücük kondururken eşleşen siyah bir takım elbise giyiyor.

Usher da parti'de çiftle poz verirken gümüş renkli pullu bir ceket giymişti.

Beyincé matriarkı Tina Knowles, kendi göz alıcı portresinde bir karartma silueti sergiliyor, ışıltılı siyah bir omuzdan askılı elbise giyiyordu.

Cowboy Carter şimdi ön siparişle satın alınabilir durumda ve 29 Mart'ta piyasaya çıkacak.

Beyoncé, yeni albümü Cowboy Carter için üstsüz poz verdi

Beyoncé, yeni albümü Cowboy Carter için üstsüz poz verdi

Beyoncé, yeni albümü Cowboy Carter için üstsüz poz verdi

Beyoncé, yeni albümü Cowboy Carter için üstsüz poz verdi

Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin

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