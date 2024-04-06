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Ünlü oyuncu Nuri Alço hastaneye kaldırıldı

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Türk sinemasının efsane isimlerinden olan ve sayısız filmde oynayarak hafızalara kazınmış Nuri Alço, Eskişehir'de rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Usta oyuncunun yoğun bakıma alındığını öğrenildi.

USTA SANATÇI EVDE FENALAŞTI

Yeşilçam efsanelerinden biri olan Nuri Alço'dan sevenlerini üzen kötü bir haber geldi. 73 yaşındaki usta sanatçı, bayram tatili için kendi memleketi olan Eskişehir'e gitti. Alço, dün gece evde fenalaşınca eşi Burcu Alço tarafından hastaneye kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYOR

Yapılan ilk muayenede sanatçıya pıhtı atması teşhisi konuldu. Alço'nun yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Beyin kanaması geçiren Nuri Alço, hastaneye kaldırıldı

"İLAÇLARINI İHMAL EDİP ALMAMIŞ"

Sanatçının eşi Burcu Alço, Magazinkolik'e yaptığı açıklamada, "Ben yaklaşık bir haftadır buradaydım. Nuri ise bayramımızı burada geçirmek üzere dün geldi. Gece birden fenalaşınca hemen hastaneye kaldırdık. Doktorlar ilk muayenede beyin kanaması teşhisi koydular. Nuri sürekli kan sulandırıcı hap kullanıyordu. Ama sanırım 2-3 gündür ihmal edip almamış. Kendisi şuan yoğun bakımda ve ben dahil yanına kimseyi almıyorlar. Lütfen sevenleri dualarını ihmal etmesinler" sözleriyle Nuri Alço'nun sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Beyin kanaması geçiren Nuri Alço, hastaneye kaldırıldı

NURİ ALÇO KİMDİR?

26 Nisan 1951 tarihinde Eskişehir'de, ailesinin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Baba tarafından Trakyalı, Bulgaristan'dan göçen dedesi de meşhur pehlivan Kel Aliço'dur.

Adalet İlkokulu, Devrim Ortaokulu ve Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Liselerarası spor müsabakalarında dereceler aldı.

Liseden sonra askere gitti. Acemi birliğini Erzincan talimgâhda yaptı. Usta birliğinde de Erzurum Kandilliye geçti.

Eskişehir'deki Altay Spor Kulübünde ve Ordu Milli Takımında profesyonel olarak Voleybol oynadı.

Askerliği bittikten sonra, büyük bir bankanın kredi istihbarat servisinde şef olarak çalışan ve de sonrasında Pfizer adlı ilaç firmasında Eskişehir, Kütahya, Afyon bölge temsilciliği yaptı.

Bu sıralarda Ses ve Hayat dergilerinin artistik seçmelerine katıldı, dereceye girince 2 yıl çalıştığı ilaç firmasından ayrılarak İstanbul'da yaşamaya karar verdi.

Kelebek, Saklambaç ve Günaydın gazetelerinde fotoromanlarda oynadı. Bu sayede üne ulaşan Nuri Alço, zamanla, kendine özgü şık giyimiyle podyum dünyasının da aranan isimlerinden biri oldu. Birçok ünlü markanın mankenliğini yaptı.

Sinemayla tanışması 1977 yılında Ünsal Emre ve Sevda Karaca'nın başrolünü oynadığı ' Ah Bu Ne Dünya ' isimli filmle gerçekleşti.

Yeşilçam'a ağırlıklı olarak kötü adam rollerinde yer alan Nuri Alço, izleyicilerin kafasında rol aldığı karakterlerle özdeşleşti.

Beyaz takım elbisesi ve elinden düşürmediği viskisi ile bazen bir mafya babası, bazen de bir uyuşturucu kaçakçısını canlandıran başarılı oyuncu, Türk Sineması'na elit kötü adam imajını yerleştiren isim oldu.

Yeşilçam'da çekilen pek çok başarılı filmde imzası olan Alço, aralarında Ahu Tuğba, Cüneyt Arkın, Kadir İnanır, İbrahim Tatlıses ve de Oya Aydoğan'ın da bulunduğu pek çok yıldız oyuncuya beraber kamera karşısına geçti.

Nuri Alço'nun sinemada canlandırdığı karakterlerden ilham alan bir grup gencin kurduğu NARO ( Nuri Alço Revival Organization) adlı organizasyon Nuri Alço'nun adını ve repliklerini İstanbul'un duvarlarına yazarak sanatçısının hatırasını canlandırmaya çalıştı.

Ayrıca Seyhan Sevinç'in kaleme aldığı Soğuk Bir Gazoz İster misin Yavrum adlı eser de sanatçının sinemada canlandırdığı karakterleri, Türk Sineması'nın son 30 yılını ve de NARO organizasyonunu ayrıntılı olarak inceledi.

Türk Sineması'nın unutulmaz isimlerinden olan Nuri Alço halen aktif sinema yaşamına devam etmektedir.

Nuri Alço, bir kere evlendi. 1988 yılında boşandı ve bir daha evlenmedi.

Nuri Alço, 2013 yılında Show TV'de yayınlanan "Benzemez Kimse Sana " yarışmasına yarışmacı olarak katılmıştır.

27 Haziran 2015 tarihinde rahatsızlanınca acilen ameliyata alındı ve özel bir hastanede anjiyo yapıldı.

300'e yakın sinema filminde rol almış olduğu söylenen Alço, 2010 yılında Nene Hatun filminde rol almıştır.

Beyin kanaması geçiren Nuri Alço, hastaneye kaldırıldı

Beyin kanaması geçiren Nuri Alço, hastaneye kaldırıldı

Haberler.com / Eymen Dursun - Magazin

Nuri Alço 3.Sayfa Magazin Sağlık Yaşam Haberler

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Yorumlar (9)

Sessiz ciglik:

Koca bir ulkenin ahlakiyla oynadiniz simdi hesap vakti yaklasiyor. Gazozunuz bol olsun. Iktidar ve muhalefet olarak millette hic bir saygi birakmadiniz

6
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Ali Teke:

Ayıp ayıp , hayatın içinde olan şeyler filmler , ama senin yediğin haltlar ne olacak

yanıt9
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Kadir Tokay:

Sen ömrün boyunca hiç günah işlemedin değil mi? Sütten çıkmış ak kaşıksın. Milyon günahı olanların millete laf etmesine gıcık oluyorum.

yanıt3
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suskun çocuk null:

bir çok ünlünün cenazesine katılmıştır

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Hek Tor:

Nuri filimlerde oynadığı kötü roller aksine iyidir ve rollerini özel hayatına adapte etmemiştir... Bazıları gibi...

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Delil Deniz:

?? bol şans

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suskun çocuk null:

Nuri abi vefalı bir insandir

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Gerçekler Ağırdır:

Bir gazoz niyetine.

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Köfteci Jardel:

Koca ülkenin ahlakı ile mi oynadı? Gündüz kuşağı programlarından belli oluyor, ne kadar ahlaklı bir halk olduğumuz. Komik olmayın. Sanatçı bu adamlar. Senaryoda kendilerine ne rol biçilirse, o rolü oynarlar. O yüzden boş yapmayın. Umarım tez zamanda şifasını bulur.

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