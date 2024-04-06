Ünlü oyuncu Nuri Alço hastaneye kaldırıldı

Türk sinemasının efsane isimlerinden olan ve sayısız filmde oynayarak hafızalara kazınmış Nuri Alço, Eskişehir'de rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Usta oyuncunun yoğun bakıma alındığını öğrenildi.

USTA SANATÇI EVDE FENALAŞTI

Yeşilçam efsanelerinden biri olan Nuri Alço'dan sevenlerini üzen kötü bir haber geldi. 73 yaşındaki usta sanatçı, bayram tatili için kendi memleketi olan Eskişehir'e gitti. Alço, dün gece evde fenalaşınca eşi Burcu Alço tarafından hastaneye kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYOR

Yapılan ilk muayenede sanatçıya pıhtı atması teşhisi konuldu. Alço'nun yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

"İLAÇLARINI İHMAL EDİP ALMAMIŞ"

Sanatçının eşi Burcu Alço, Magazinkolik'e yaptığı açıklamada, "Ben yaklaşık bir haftadır buradaydım. Nuri ise bayramımızı burada geçirmek üzere dün geldi. Gece birden fenalaşınca hemen hastaneye kaldırdık. Doktorlar ilk muayenede beyin kanaması teşhisi koydular. Nuri sürekli kan sulandırıcı hap kullanıyordu. Ama sanırım 2-3 gündür ihmal edip almamış. Kendisi şuan yoğun bakımda ve ben dahil yanına kimseyi almıyorlar. Lütfen sevenleri dualarını ihmal etmesinler" sözleriyle Nuri Alço'nun sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

NURİ ALÇO KİMDİR?

26 Nisan 1951 tarihinde Eskişehir'de, ailesinin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Baba tarafından Trakyalı, Bulgaristan'dan göçen dedesi de meşhur pehlivan Kel Aliço'dur.

Adalet İlkokulu, Devrim Ortaokulu ve Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Liselerarası spor müsabakalarında dereceler aldı.

Liseden sonra askere gitti. Acemi birliğini Erzincan talimgâhda yaptı. Usta birliğinde de Erzurum Kandilliye geçti.

Eskişehir'deki Altay Spor Kulübünde ve Ordu Milli Takımında profesyonel olarak Voleybol oynadı.

Askerliği bittikten sonra, büyük bir bankanın kredi istihbarat servisinde şef olarak çalışan ve de sonrasında Pfizer adlı ilaç firmasında Eskişehir, Kütahya, Afyon bölge temsilciliği yaptı.

Bu sıralarda Ses ve Hayat dergilerinin artistik seçmelerine katıldı, dereceye girince 2 yıl çalıştığı ilaç firmasından ayrılarak İstanbul'da yaşamaya karar verdi.

Kelebek, Saklambaç ve Günaydın gazetelerinde fotoromanlarda oynadı. Bu sayede üne ulaşan Nuri Alço, zamanla, kendine özgü şık giyimiyle podyum dünyasının da aranan isimlerinden biri oldu. Birçok ünlü markanın mankenliğini yaptı.

Sinemayla tanışması 1977 yılında Ünsal Emre ve Sevda Karaca'nın başrolünü oynadığı ' Ah Bu Ne Dünya ' isimli filmle gerçekleşti.

Yeşilçam'a ağırlıklı olarak kötü adam rollerinde yer alan Nuri Alço, izleyicilerin kafasında rol aldığı karakterlerle özdeşleşti.

Beyaz takım elbisesi ve elinden düşürmediği viskisi ile bazen bir mafya babası, bazen de bir uyuşturucu kaçakçısını canlandıran başarılı oyuncu, Türk Sineması'na elit kötü adam imajını yerleştiren isim oldu.

Yeşilçam'da çekilen pek çok başarılı filmde imzası olan Alço, aralarında Ahu Tuğba, Cüneyt Arkın, Kadir İnanır, İbrahim Tatlıses ve de Oya Aydoğan'ın da bulunduğu pek çok yıldız oyuncuya beraber kamera karşısına geçti.

Nuri Alço'nun sinemada canlandırdığı karakterlerden ilham alan bir grup gencin kurduğu NARO ( Nuri Alço Revival Organization) adlı organizasyon Nuri Alço'nun adını ve repliklerini İstanbul'un duvarlarına yazarak sanatçısının hatırasını canlandırmaya çalıştı.

Ayrıca Seyhan Sevinç'in kaleme aldığı Soğuk Bir Gazoz İster misin Yavrum adlı eser de sanatçının sinemada canlandırdığı karakterleri, Türk Sineması'nın son 30 yılını ve de NARO organizasyonunu ayrıntılı olarak inceledi.

Türk Sineması'nın unutulmaz isimlerinden olan Nuri Alço halen aktif sinema yaşamına devam etmektedir.

Nuri Alço, bir kere evlendi. 1988 yılında boşandı ve bir daha evlenmedi.

Nuri Alço, 2013 yılında Show TV'de yayınlanan "Benzemez Kimse Sana " yarışmasına yarışmacı olarak katılmıştır.

27 Haziran 2015 tarihinde rahatsızlanınca acilen ameliyata alındı ve özel bir hastanede anjiyo yapıldı.

300'e yakın sinema filminde rol almış olduğu söylenen Alço, 2010 yılında Nene Hatun filminde rol almıştır.