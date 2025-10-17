Haberler

Beyazıt Öztürk geri dönüyor: Yeni sergi yolda

Beyazıt Öztürk geri dönüyor: Yeni sergi yolda
Güncelleme:
Geçtiğimiz yıllarda Filenin Sultanları için hazırladığı heykel sergisiyle sanatseverlerden tam not alan başarılı şovmen Beyazıt Öztürk, şimdi de yeni bir sanat projesiyle gündemde. Eskişehir'deki atölyesinde yoğun bir hazırlık sürecine giren Öztürk, Instagram hesabından paylaştığı "Sergi hazırlıkları çok yakında" mesajıyla hayranlarını heyecanlandırdı. Projenin detayları şimdilik gizli tutuluyor.

2023 yılında Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde büyük başarı elde eden Filenin Sultanları için özel bir heykel sergisi açan ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, o dönemde "Milli gururumuz voleybolcu kızlarımız için teşekkür hediyesi" sözleriyle büyük beğeni toplamıştı. Sergisi, Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluşmuş ve yoğun ilgi görmüştü.

SANATLA İÇ İÇE YENİ DÖNEM

Geçtiğimiz yıllarda Eskişehir'de bir heykel atölyesi kurduğunu duyuran Beyazıt Öztürk, sanatla iç içe geçirdiği bu süreci şimdi yeni bir sergiyle taçlandırmaya hazırlanıyor. Ünlü isim, sosyal medya hesabından çalışma masasında çekilen yeni bir fotoğraf paylaşarak "Sergi hazırlıkları çok yakında" mesajını verdi.

SERGİ DETAYLARI GİZLİ TUTULUYOR

Bu kez nerede ve ne zaman yapılacağı henüz açıklanmayan sergiyle ilgili detaylar gizli tutuluyor. Ancak paylaşım, Beyazıt Öztürk'ün uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni bir sanat projesini hayata geçireceğini gösteriyor.

GÜZEL SANATLAR MEZUNU

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik-Heykel Bölümü mezunu olan Beyazıt Öztürk, Eskişehir'de kurduğu atölyesinde üretimlerini sürdürüyor. Sanata olan tutkusunu her fırsatta dile getiren Öztürk, televizyonun ötesinde sanat dünyasında da kendine özgü bir yer ediniyor

