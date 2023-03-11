Bergüzar Korel, Konya'da kirası 4 bin TL olan evi paylaşarak isyan etti: Bu kirayı istemek vicdansızlıktır

Oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından Konya'da kirası 4 bin TL olan evin videosunu yayınlayarak siyan etti. Depremzedeler için elinden geleni yapmaya çalışan oyuncu, "Bu evin için bu parayı istemek vicdansızlıktır" dedi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler, 11 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Depremzedeler için elinden geleni yapmaya çalışan oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından artan kira fiyatlarına isyan etti.

"ENKAZ VİDEOLARINI İZLEYEREK LANET OKUMANIN ÖTESİNE GEÇMELİYİZ"

Depremzede vatandaşlar için herkesin imkanlarını kullanmasını isteyen Korel, "Önümüzdeki yol çok uzun, maskeyi önce kendine sonra çocuğuna mantığını da anlıyorum ama şu anda kıyametin ortasındayız. Kırılgan psikolojimizin derdine düşecek zaman değil. Enkaz videolarını izleyip paylaşıp lanet okumanın ötesine geçmeliyiz" ifadelerini kullandı.

KİRA FİYATLARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Oyuncu son olarak Konya'da 4 bin TL kira ve 4 bin TL depozito istenen evin durumunu paylaşıp isyan etti. Instagram hesabından evin içini gösteren bir video yayınlayan Korel, "Bu evin için bu parayı istemek vicdansızlıktır" diyerek ev sahiplerine tepki gösterdi. İşin peşini bırakmayacağını ve aile için daha güzel bir ev arayışında olduğunu söyleyen Bergüzar Korel, "Aileyi yapayalnız bırakan, çocukları tek bir minder üzerinde bomboş eve koyan emlakçıyı bulacağım. Bu aileye ve yavrularımıza öyle güzel bir ev yapacağız ki... Bu korkunç günleri unutturacağız sizlere benim güzellerim" ifadelerini kullandı.