Bergen'in başrolleri, İzmir'de tarım işçisi kadınlarla filmi izledi

Seyirciden gördüğü büyük ilgiyle vizyon yolculuğuna rekorlarla devam eden Bergen filminin İzmir özel gösterimi coşkuyla gerçekleşti. İzmirliler de merakla beklenen Bergen filmine büyük ilgi gösterdi.

GALAYA KADINA ŞİDDET KARŞITI PANKARTLARLA KATILDILAR

İzmir Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer, Köy-Koop üyesi kadınların özel gösterime katılmasını sağlayarak geceye destek verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de gecenin onur konukları arasındaydı. İzmir'in ilçeleri ve köylerinde yaşayan kadınlar tarafından kurulan tiyatro grubu da galaya kadına şiddet karşıtı mesajlarla katıldı. Kadınlar hem kırmızı halıdan geçtiler hem de filmin oyuncuları ile poz verdiler.

FİLMİN BAŞROL OYUNCULARI DA KATILDI

Kadın Cinayetlerini Önleme Platformu İzmir Bürosu kadınları da galaya katılarak dayanışma gösterdi. Gerçekleştirilen özel gösterime filmin oyuncuları Farah Zeynep Abdullah ve Nergis Öztürk ile filmin senaristleri Yıldız Bayazıt, Sema Kaygusuz, yönetmenleri Caner Alper, Mehmet Binay ve yapımcısı Mine Şengöz katıldı.

BERGEN'İN HAYAT MÜCADELESİ ANLATILDI

Yaratıcı yapımcılığını Mine Şengöz'ün üstlendiği senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz'un yazdığı 'Bergen' filminde, Bergen'in gücünü hayallerinden, sesinden ve hayata dair hiç vazgeçmediği umudundan alan yetenekli bir müzisyen olduğu vurgulanıyor. Mehmet Binay ve Caner Alper'in yönettiği filmin güçlü oyuncu kadrosunda bütün şarkıları seslendiren Farah Zeynep Abdullah'la birlikte, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran, Nergis Öztürk, Ali Seçkiner Alıcı, Ahmet Kayakesen, Arif Pişkin, Şebnem Sönmez, Nurcan Eren, Suzan Kardeş gibi birbirinden yetenekli isimler yer alıyor. Filmin müzikleri ise usta sanatçı Mazlum Çimen ve Saki Çimen imzasını taşıyor.