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Ben Affleck ve Jennifer Lopez'in ayrılığının altından yasak aşk çıktı

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Ben Affleck ve Jennifer Lopez'in boşanma süreci sürerken, Affleck'in Robert F. Kennedy Jr.'ın kızı Kick Kennedy ile görüldüğü iddia edildi. Çift, Beverly Hills'teki lüks mekanlarda birlikte görüntülendi. Lopez, uzun süredir devam eden söylentilerin ardından boşanma davası açtı. Affleck'in yoğun medya ilgisine dayanamadığı ve kişisel alanına önem verdiği belirtiliyor. Bu durum, Lopez'in beklentileriyle uyuşmadı. Çiftin evliliği Mart'ta bitmesine rağmen, resmi ayrılık Nisan sonu olarak kaydedildi.

Ünlü oyuncu Ben Affleck, Jennifer Lopez'den boşanma sürecindeyken ilginç bir gelişme yaşandı. Affleck'in, Robert F. Kennedy Jr.'ın kızı Kick Kennedy ile vakit geçirdiği görüldü. Hollywood çevrelerinden bir kaynak, ikilinin Beverly Hills'teki lüks mekanlarda birlikte görüldüğünü bildirdi.

Jennifer Lopez, uzun süredir devam eden ayrılık söylentilerinin ardından resmi olarak boşanma davası açtı. Çiftin evliliğinin aslında Mart ayından beri bitmiş olduğu, ancak resmi ayrılık tarihinin Nisan sonuna kaydedildiği öğrenildi.

Ayrılığın temel nedenlerinden biri, Affleck'in ilişkilerinin üzerlerine çektiği yoğun medya ilgisine dayanamaması olarak gösteriliyor. Özellikle balaylarında yaşanan paparazzi baskısı, Affleck'i oldukça rahatsız etmişti.

Affleck'e yakın kaynaklar, onun kişisel alanına ve yalnızlığa çok değer verdiğini, kendini tamamen bir başkasına adamakta zorlandığını belirtiyor. Bu durum, Lopez'in beklentileriyle uyuşmamış görünüyor.

Lopez cephesinden gelen bilgilere göre, şarkıcı bu başarısız evlilikten dolayı hayal kırıklığına uğramış ve utanç duyuyor. Evliliği kurtarmak için çaba gösterirken, Affleck'in ilgisizliği onu derinden etkilemiş.

Çift, ilk ilişkilerinden yaklaşık 20 yıl sonra, 2022 yazında Las Vegas'ta evlenmişti. Ardından Georgia'da görkemli bir düğün töreni düzenlemişlerdi. Ancak görünen o ki, bu ikinci denemede de mutlu sona ulaşamadılar.

Bu ayrılık, Hollywood'un en çok konuşulan çiftlerinden birinin sonunu getirirken, Affleck'in yeni ilişkisi merak konusu olmaya devam ediyor.

Ben Affleck ve Jennifer Lopez'in ayrılığının altından yasak aşk çıktı

Ben Affleck ve Jennifer Lopez'in ayrılığının altından yasak aşk çıktı

Ben Affleck ve Jennifer Lopez'in ayrılığının altından yasak aşk çıktı

Ben Affleck ve Jennifer Lopez'in ayrılığının altından yasak aşk çıktı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin

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