Bella Hadid zorlu savaştan güçlü döndü

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle kameralardan uzak kalan Bella Hadid, Victoria's Secret defilesiyle yeniden sahnelere döndü. Uzun süredir kronik Lyme hastalığı ile mücadele eden 29 yaşındaki süper model, formuna kavuşmuş haliyle dikkat çekti. Kahverengi atlet ve bej pantolonuyla görüntülenen Hadid, hem sağlığı hem moraliyle hayranlarını sevindirdi.

LYM HASTALIĞI VE TEDAVİ SÜRECİ

Geçtiğimiz aylarda Avrupa'da tedavi gören Hadid, Lyme hastalığı nedeniyle kariyerine bir süre ara vermişti. Instagram üzerinden paylaştığı serumlu ve gözyaşlı kareleriyle hayranlarını duygulandıran model, "Sürekli ortadan kaybolduğum için üzgünüm, sizi seviyorum" mesajını paylaşmıştı.

Kardeşi Gigi Hadid de paylaşımına "Seni seviyorum! Umarım hak ettiğin kadar güçlü ve iyi hissedersin, çok yakında!" yorumuyla destek vermişti. Hayranlarından da "Kendine iyi bak, dünya Bella Hadid'i bekliyor" ve "Seni seviyoruz kraliçem, iyileşme sürecin için pozitif enerji gönderiyoruz" gibi binlerce mesaj geldi.

YILLARDIR AĞRILŞARINI TAŞIYORUM

Son aylarda yalnızca fiziksel değil, mental sağlık sorunlarıyla da mücadele eden Hadid, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kaygı ve depresyon yaşadığını dile getirmişti. "Bu bir zayıflık değil, beni ben yapan bir parça," diyen ünlü model, benzer duygular yaşayanlara "Yalnız değilsiniz" mesajı gönderdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı uzun paylaşımda ünlü model, "Yıllardır kaygı ve depresyonun ağırlığını taşıyorum. Bazen bu duygular insanı tamamen sarmalıyor, felç ediyor. Dışarıdan görünmeyen bir yük gibi, güne başlamadan önce ağlıyorsun, neden bu kadar ağır hissettiğini anlayamıyorsun," sözleriyle hislerini paylaşmıştı.

Hadid, UNICEF aracılığıyla tanıştığı savaş mağduru çocuklardan ilham aldığını belirterek, "Ruh sağlığı bir haktır" sözleriyle dikkat çekti.

Tüm bu zorlu sürecin ardından yeniden podyuma çıkan Bella Hadid, hem güçlü dönüşüyle hem de içten açıklamalarıyla hayranlarından büyük destek gördü.