Belgeler basına sızdırıldı! Kim Kardashian cinsel ilişki kasetinden milyonlarca dolar kazanmış

Dünyaca ünlü şov yıldızı Kim Kardashian ve eski sevgilisi Ray J'nin 2007'de yayınlanan cinsel ilişki kasedinden ne kadar kazandığı ortaya çıktı. Kasedi yayınlayan yapım şirketi belgeleri paylaştı.

O dönem kaseti yayımlayan Vivid Entertainment'ın başkanı Steve Hirsch, 2014'teki bir röportajında kasetin Kardashian'ın onayıyla yayımlandığını ve aralarında imzalanan çok fazla belge olduğunu öne sürmüştü. Fakat olaya dair belgeler ilk kez basına yansıdı.

İLK AYDAKİ KAZANCI 1 MİLYON DOLARDAN FAZLA

Independent'ta yer alan habere göre, Hirsch'in TMZ'ye ilettiği belgelere göre kasetten ilk 6 haftada 1 milyon 424 bin 636 dolar (yaklaşık 26 milyon TL) gelir elde edildi. Hirsch, kasetin satışından ve internetteki dağıtımından kazanılan para hakkındaki belgeyi Kardashian'a 1 Mayıs 2007'de attı.

KASET GELİRİNİN ARDINDAN ANLAŞTIKLARI İDDİASI

Kardashian, 21 Şubat 2007'de kasetin kendi izni olmadan sızdırıldığını öne sürerek Vivid Entertainment'a dava açmıştı. Davanın Hirsch'in söz konusu epostasından 4 gün önce (27 Nisan 2007'de) düşmüş olması, tarafların kasetin elde ettiği gelirin ardından anlaşma sağladığı fikrini güçlendirdi.

BELGELERDE ANNE JENNER'IN İMZASI YOK

Yıllardır kasetin sızdırılmasından sorumlu tutulan Ray J, geçen günlerde yaptığı açıklamalarda olayı aslında Kardashian'ın planladığını öne sürmüştü. Ray J, Kardashian'ın annesi Kris Jenner'ın çekilen videoları izleyip "daha iyi olanı" seçtiğini söylemişti. Öte yandan Hirsch, kasetin Kardashian'ın bilgisi dahilinde sızdırıldığını doğrularken belgelerde Jenner'ın imzası olmadığını belirtti.

DOĞUM GÜNÜNDE CİNSEL İLİŞKİ VİDEOSU ÇEKTİLER

Kim ve Ray, 2000 yılında 21 yaşındayken Kim'in 21. yaş gününde cinsel ilişki videosunu çekti. Video 2007 yılında internet üzerinden yayınlandı.