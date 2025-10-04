Bekir Develi: Ters kelepçeyle aç-susuz saatlerce bekledik

Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla denize açılan Küresel Sumud Filosu, Akdeniz'de uluslararası sularda İsrail güçlerinin müdahalesine uğradı. Filo içinde bulunan 36'sı Türk vatandaşı olmak üzere toplam 137 aktivist, İsrail'de alıkonulduktan sonra Türk Hava Yolları'na ait bir uçakla İstanbul'a getirildi.

İsrail'in Eilat yakınlarındaki Ramon Havalimanı'ndan saat 14.00'te kalkan THY uçağı, saat 15.40'ta İstanbul Havalimanı'na indi. Filoya yönelik müdahale sonucu gemilerden alıkonulan aktivistler, Türkiye'ye dönüşün ardından yetkililere teslim edildi.

"DEVLETİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Filoda yer alan ve İstanbul'a getirilen aktivistlerden sunucu Bekir Develi, yaşadıklarına ilişkin ilk sözlerinde devlet yetkililerine teşekkür ederek yaşananları anlattı. CNN Türk canlı yayınında konuşan Develi, müdahalenin ve sonrasındaki muamelenin ayrıntılarını şöyle aktardı, "Öncelikle devletimize teşekkür ediyorum. Çünkü orada bizi çok olmaz bir yerden aldı buraya. İkincisi biz ablukayı kırdık. Öbür taraftan nasıl görünüyorsa görünsün. Bir ters propaganda nasıl yapılırsa çalışsınlar.

"ONLARI CİDDİYE ALMADIĞIMIZI GÖRDÜLER"

36.8 mile kadar açıldık. Ulaştık. Hatta bir önümüzdeki teknenin ışıkları artık gazeteden görünüyordu. Eğer bizim yüz teknemiz daha olsaydı biz bugün gazete sahilindeki çocuklarla kucaklaşıyor olacaktık. İnşallah ikinci bir filoyla bu abluka mutlaka kırılacak. Yenilmez olmadıklarını gördüler. Onları ciddiye almadığımızı gördüler. Kollarımızı ters kelepçe yapıp bağlattılar.

"BİZE TERS KELEPÇE YAPTILAR"

Ve o ters kelepçeyle güneşin altında 4,5 saat beklettiler. Bak yalan söylemiyorum. Hepimizi 4,5 saat beklettiler. Yaşlı genç demeden bunu yaparlar. Bizi 24 saattir hapishanede tuttular. Ne bir bardak su verdiler. Ne bir lokma ekmek verdiler. Ve tamamen pis muamelelerde bulundular. Ama biz her defasında Müslümanların izzetini ayaklar altına düşürmemek adına onlara sadece gülümsedik