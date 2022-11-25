Behzat Ç.'nin meraklanan beklenen fragmanı yayınlandı

Başrollerini Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Ayça Eren ve Güven Kıraç'ın paylaştığı "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" dizisinin büyük bir heyecanla beklenen fragmanı yayınlandı. Heyecan yaratan fragman 'Behzat Ç.' hikayesine dair ipuçları taşırken diziye bu sezon dahil olan yeni isimleri de belli oldu.

KADROSUNDA ÜNLÜ İSİMLER YER ALIYOR

Yapımcılığını Ortaks Yapım'ın üstlendiği BluTV'nin yeni orijinal dizisinin Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Ayça Eren ve Güven Kıraç'ın yer aldığı güçlü oyuncu kadrosuna; Mehmet Ali Nuroğlu, Esra Ronabar, Burak Dakak, Evliya Aykan, Derin Beşikçioğlu ve Gökçe Eyüboğlu eşlik ediyor. 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin yönetmenliğini Devrim Yalçın üstlenirken senaryo ise Ercan Uğur imzası taşıyor.

İşte Behzat Ç.'den kareler...