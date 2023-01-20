Başrolde Demet ve Engin var! Merakla beklenen diziden ilk kare

Çekimleri geçen hafta başlayan, sezonun iddialı dizilerinden ve güçlü oyuncu kadrosu ile adından sıkça söz ettiren "Adım Farah"ın başrol oyuncuları, dizinin afiş çekimini gerçekleştirdiler. Heyecanla beklenen diziden sürpriz kare geldi.

İsmiyle magazin gündeminde polemiklere sebep olan iddialı dizi "Adım Farah"ın başrol oyuncuları, afiş çekimi için kamera karşısına geçti.

İLK KARE GELDİ

Çok yakında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizinin afiş setinden ilk kare ise hayranlarını daha fazla bekletmek istemeyen Engin Akyürek ve Demet Özdemir'den geldi.

GÜÇLÜ KADROSUYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Demet Özdemir, Engin Akyürek, Fırat Tanış, Senan Kara, Lale Başar, Oktay Çubuk ve Mustafa Avkıran ve Ali Sürmeli gibi birbirinden güçlü isimlerin yer aldığı dizi, ülkesinden kaçmak durumunda kalan ve yasa dışı olarak oğluyla birlikte hayatta kalma mücadelesi veren Farah'ın (Demet Özdemir) istemeden bir cinayete şahit olması ve aynı gece tanıştığı Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) ile kesişen hayatlarını konu alacak.