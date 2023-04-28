Başrol olduğu dizinin galasına katılan Çağatay Ulusoy, tarzıyla hiç beğenilmedi

Başrollerini Çağatay Ulusoy, Salih Bademci, Olgun Şimşek ve Şifanur Gül'ün üstlendiği Terzi dizisi, Netflix'te izleyiciyle buluşacak. Merak edilen dizinin dün akşam galası düzenlendi.

TARZI BEĞENİLMEDİ

Netflix için "Centilmen" filminin ardından "Kübra" dizisini çeken Ulusoy yeni imajıyla gala yemeğine katıldı. Siyahlara bürünen Ulusoy, Che Guevara baskılı tişört, gömlek, deri ceket ve şapka tercih etti. Aldığı kilolarla da dikkat çeken Ulusoy'un tarzı ise hiç beğenilmedi. Gala görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından yorumlar da beraberinde geldi. Tarzı beğenilmeyen Ulusoy için "Ne oldu bu çocuğa?" yorumu yapıldı.

2 MAYIS'TA YAYINLANACAK

Gerçek bir hayat öyküsünden yola çıkılarak çekilen Terzi'nin yemeğinde Salih Bademci, Olgun Şimşek ve Şifanur Gül, yönetmen Cem Karcı, senaristler Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı ile yapımcısı Onur Güvenatam'la bir araya geldi. Ünlü isimlerin kadrosunda yer aldığı dizi, 2 Mayıs'ta Netflix'te yayınlanacak.