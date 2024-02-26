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Bartu Küçükçağlayan, konserine mini etekle çıkarak çılgınlar gibi dans etti

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Yalan Dünya dizisindeki rolüyle geniş hayran kitlesi ulaşan ve aynı zamanda solisti olduğu Büyük Ev Ablukada ile konserler veren Bartu Küçükçağlayan, bir kez daha sahneye mini etekle çıktı. Küçükçağlayan sahnede mini eteğiyle hem şarkı söyledi hem de dakikalarca dans etti.

Yalan Dünya, Binbir Gece ve Jet Sosyete gibi başarılı dizilerdeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Bartu Küçükçağlayan, aynı zamanda Büyük El Ablukada grubunda solistlik yapıyor. Eğlenceli kimliğiyle tanınan Küçükçağlayan, önceki gün verdiği konsere yine mini etekle çıktı.

3 SENE ÖNCE DE GİYMİŞTİ

Sık sık sürdüğü renkli ojeleri ve siyah göz kalemiyle dikkatleri üzerine çeken Bartu Küçükçağlayan, bir kez daha sahneye mini etekle çıktı. Sahnede sevilen şarkılarını söyleyen Bartu Küçükçağlayan, bir ara çılgınlar gibi dans etti. Eleştirilere kulak asmayan ve tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam eden oyuncu, 2021 yılında da sahneye yeşil mini etek ve pembe külotlu çorapla çıkmıştı.

Bartu Küçükçağlayan, konserine mini etekle çıkarak çılgınlar gibi dans etti

Bartu Küçükçağlayan, konserine mini etekle çıkarak çılgınlar gibi dans etti

Bartu Küçükçağlayan, konserine mini etekle çıkarak çılgınlar gibi dans etti

Bartu Küçükçağlayan, konserine mini etekle çıkarak çılgınlar gibi dans etti

Ecem Altan
Ecem Altan
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Bartu Küçükçağlayan Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Şerif Ali:

TOP TOP ŞHOW YAPMIŞ

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