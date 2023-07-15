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Barış Atay, Meclis'e giremediği için Türkiye'yi terk ettiği iddiasını yalanlandı

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Seçimde meclise giremeyen oyuncu Barış Atay'ın doğduğu yer olan Almanya'ya yerleştiği ve orada tiyatro yapacağı iddia edildi. Ülkeyi terk ettiği konuşulan Atay, sosyal medya hesabından iddiayı yalanladı.

Türkiye İşçi Partisi'nden Antalya 2. sıra milletvekili adayı olan oyuncu Barış Atay'ın Meclis'e giremediği için ülkeyi terk ettiği ileri sürüldü. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Atay, iddianın doğru olmadığını söyledi.

İDDİAYI YALANLADI

Seçimin ardından sessizliğe bürünen Barış Atay'ın Türkiye'yi terk ederek doğduğu yer olan Almanya'ya gittiği iddia edildi. Siyasete ara veren Barış Atay'ın Almanya'da tiyatro yapacağı da konuşulanlar arasındaydı. Türkiye'yi terk ettiği ileri sürülen Barış Atay, Twitter hesabından hakkında yapılan haberi yayınlayarak "Peki Barış Atay'ın bundan haberi var mı?" diyerek yalanladı.

Barış Atay, Meclis'e giremediği için Türkiye'yi terk ettiği iddiasını yalanlandı

TİYE ALDI

Barış Atay, daha sonra yeni bir paylaşım yaparak Türkiye'yi terk ettiği yönündeki iddiayı tiye aldı. Bir marketin önünden paylaşım yapan Atay, "Yine bir gün Almanya'da. (Barış Atay kılık değiştirmek için sakallarını kesip, saçını uzattı.)" ifadelerini kullandı.

Barış Atay, Meclis'e giremediği için Türkiye'yi terk ettiği iddiasını yalanlandı

Barış Atay, Meclis'e giremediği için Türkiye'yi terk ettiği iddiasını yalanlandı

Barış Atay, Meclis'e giremediği için Türkiye'yi terk ettiği iddiasını yalanlandı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Barış Atay Magazin Haberler

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