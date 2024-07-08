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Barbie filminin yıldızı Margot Robbie hamile

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Barbie filminin başrol oyuncusu Margot Robbie anne olmaya hazırlanıyor. Uzun yıllardır Tom Ackerley ile evli olan oyuncunun belirginleşen göbeği de görüldü

2013 yılında Aşk Uğruna'nın setinde başlayan arkadaşları aşka dönüşen Margot Robbie ve Tom Ackerley 2016'da Avustralya'nın Byron Körfezi'nde nikah masasına oturdu. Uzun yıllardır birlikte olan çiftten bebek müjdesi geldi.

KARNI BELİRGİNLEŞTİ

Barbie filmindeki başarısıyla Hollywood'un en çok konuşulan isimlerinin arasında gelen Margot Rabbie, hamile. Daily Mail'e konuşan çifte yakın kaynaklar bebek müjdesini doğruladı. Güzel oyuncunun hamileliği eşiyle çıktığı tatilde de netleşti. Karnı belirginleşen oyuncu, göbeğini açıkta bırakan kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Dünyaca ünlü isim, hamileliğiyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Barbie filminin yıldızı Margot Robbie hamile

Barbie filminin yıldızı Margot Robbie hamile

Barbie filminin yıldızı Margot Robbie hamile

Barbie filminin yıldızı Margot Robbie hamile

Barbie filminin yıldızı Margot Robbie hamile

Barbie filminin yıldızı Margot Robbie hamile

Ecem Altan
Ecem Altan
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