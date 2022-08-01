Banu Alkan, sosyal medya profilini 20 yaş küçük sevgilisinin fotoğrafıyla doldurdu
64 yaşındaki Afrodit lakaplı Banu Alkan, kendisinden yaşça küçük olan Kemal Yıldız ile ilişki yaşadığını ilan etti. Dolu dizgin bir ilişki yaşayan Alkan, Instagram hesabını sevgilisinin fotoğraflarıyla doldurdu.
Türk sinemasının başarılı isimlerinden Banu Alkan, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yeni ilişkisini duyurdu. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan Alkan'ın 3 aydır 44 yaşındaki Kemal Yıldız isimli iş insanıyla birlikte olduğu öğrenildi.
İlişkisini bir süre gözlerde uzak yaşadıktan sonra ilan eden Alkan, alyansını paylaşarak nişanlandığının müjdesini verdi. Uzun süredir devam eden aşk orucunu bozan Alkan, sevgisini göstermek için için ilginç bir yola başvurdu. Afrodit, 138 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını genç sevgilisini fotoğraflarıyla doldurdu.
Alkan'ın profili ise sosyal medyada kısa sürede gündem olurken yorumlar da beraberinde geldi. Birçok sosyal medya kullanıcısı usta oyuncunun profilini paylaşarak "Sevince ben de böyle oluyorum" yorumunu yaptı.