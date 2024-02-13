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Banu Alkan, 2 yıllık sevgilisiyle sessiz sedasız evlendi

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Afrodit lakaplı Banu Alkan, 2 yıldır birlikte olduğu Kemal isimli sevgilisiyle sessiz sedasız evlendi. Çift, ilerleyen günlerde bir düğün yapacak.

Güzelliği ve oynadığı filmlerle Yeşilçam'a damgasını vuran Afrodit olarak tanınan Banu Alkan, 2 yıldır birlikte olduğu Kemal Yıldız ile evlendiğini ilan etti.

"KEMAL'İ TANIMASAYDIM DÜNYADAN BİR ERKEK GÖRMEDEN GÖÇÜP GİDECEKTİM"

Evrim Akın ile Ev Gezmesi programına evinin kapılarını açan Banu Alkan, sevgilisiyle ilgili samimi açıklamalar yaptı. Yıldız ile nasıl tanıştıklarını anlatan Alkan, "Kemal beni çok kıskanıyor. Dekolteye kızmaz çünkü çok medeni. 2 yıldır birlikteyiz. Bebek'te bir restoranda otururken gelip yanıma oturmak istedi. Önce cesaretine çok şaşırdım sonra yakışıklılığını görünce kabul ettim. Ben pısırık adam sevmem. Kemal'i tanımasaydım bu dünyadan gerçek bir erkek tanımadan göçüp gitmiş olacaktım" dedi.

Banu Alkan, 2 yıllık sevgilisiyle sessiz sedasız evlendi

"EVLENDİK, DÜĞÜN YAPACAĞIZ"

Kemal Yıldız ile sessiz sedasız evlendiğini ilan eden Banu Alkan, parmağındaki alyansı göstererek "Evlendik, düğünü sonra yapacağız. Bunu da ilk kez buradan duyurmuş olayım. Sonra Paris'e gider bir düğün daha yaparız" ifadelerini kullandı.

Instagram hesabından ışıltılı kabarık bir gelinlik videosu paylaşan Banu Alkan "Gelinliğimin modelini beğendiniz mi?" diye sordu.

Banu Alkan, 2 yıllık sevgilisiyle sessiz sedasız evlendi

Banu Alkan, 2 yıllık sevgilisiyle sessiz sedasız evlendi

Banu Alkan, 2 yıllık sevgilisiyle sessiz sedasız evlendi

Ecem Altan
Ecem Altan
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