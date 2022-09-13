Bakirelik itirafıyla şaşkına çeviren Merve Taşkın, Türkiye'den ayrıldı! Çıplak pozu olay olur

Beşiktaş'ın yakışıklı kalecisi Loris Karius'un kendisine ilgi gösterdiği yönündeki iddiasının ardından bir anda magazin gündemine oturan fenomen Merve Taşkın, daha sonrasında ise "Artık bakire değilim, merakımdan yaptım. Bekaretimi bugün kaybettim" itirafıyla herkesi şaşkına çevirmişti.

"ÖLENE KADAR BAKİREYİM YANİ"

Bu açıklamasıyla uzun süre adından söz ettiren Taşkın, bu sefer de bir takipçisinin "Bakireliğini gerçekten kaybettin mi?" sorusuna cevap vermişti. Taşkın, paylaşımında "Bakireyim. Yani bilimsel olarak bakireyim. İlk ilişkimden sonra kadın doğum uzmanına gitmiştim ve esnek olduğumu ve bunun çok nadir olduğunu, normal doğum yapana kadar bakire kalacağımı söyledi. Ölene kadar bakireyim yani" dedi.

TÜRKİYE'DEN AYRILDI

Merve Taşkın son hareketiyle de herkesi şaşkına çevirdi. İstanbul'da havaların soğuması nedeniyle bir süreliğine İspanya'nın Ibiza adasına giden Taşkın, adada yaşamaya başladı. Ünlü fenomenin Ibiza'dan verdiği çıplak poz ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İşte o pozlar: