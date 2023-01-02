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"Bakın bakın kudurun" diyen İrem Derici, kırmızı iç çamaşırlı pozunu paylaştı

Magazin Haberleri

Yılbaşında Batum'da sahneye çıkan İrem Derici, kırmızı sütyenli kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya hesabından sahne fotoğraflarını yayınlayan Derici, "Bakın bakın kudurun" notunu yazdı.

Yoğun konser maratonuna devam eden İrem Derici, yılbaşını Alişan ile birlikte Batum'da kutladı. Yeni yıla sahnede giren şarkıcı, kıyafet tercihiyle göz kamaştırdı.

"BAKIN BAKIN KUDURUN"

Son zamanlarda sahne kıyafetleriyle adından söz ettiren Derici, 8,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından konser pozlarını paylaşmayı ihmal etmedi. Kırmızı sütyenli sahne kıyafetiyle verdiği pozunu yayınlayan Derici, "Bakın bakın kudurun" notunu yazdı. Ünlü şarkıcının kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımına kırmızı kalp ve alev emojileri yağdı.

İşte İrem Derici'nin kırmızı sütyenli sahne kıyafeti...

'Bakın bakın kudurun' diyen İrem Derici, kırmızı iç çamaşırlı pozunu paylaştı

'Bakın bakın kudurun' diyen İrem Derici, kırmızı iç çamaşırlı pozunu paylaştı

'Bakın bakın kudurun' diyen İrem Derici, kırmızı iç çamaşırlı pozunu paylaştı

'Bakın bakın kudurun' diyen İrem Derici, kırmızı iç çamaşırlı pozunu paylaştı

Ecem Altan
Ecem Altan
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İrem Derici Magazin Haberler

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