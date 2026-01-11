Haberler

Bahar Şahin başını örtüp Şeyma Subaşı'nı tiye aldı

Güncelleme:
Oyuncu Bahar Şahin, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve testi pozitif çıkan fenomen Şeyma Subaşı'nın açıklamalarını tiye aldı. Şahin, tesettürlü bir fotoğrafının üstüne, "Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum" notunu düştü.

"Zalim İstanbul", "O Hayat Benim" ve "Gülümse Kaderine" gibi yapımlarla tanınan Bahar Şahin, uzun zaman sonra sosyal medyada yeniden görünmüş; yıllar önce bir kadın meslektaşı tarafından sistematik biçimde psikolojik şiddete maruz kaldığını söyleyerek gündem olmuştu. Bu kişinin Mine Tugay olduğu iddiası, magazin kulislerinde geniş yankı uyandırmıştı. Şahin bu sefer fenomen Şeyma Subaşı'nı tiye aldığı paylaşımıyla gündeme geldi.

ŞEYMA SUBAŞI'NA İĞNELİ PAYLAŞIM

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşmasında gözaltına alınan ve test sonucu pozitif çıkan Subaşına göndermede bulunan Şahin, türbanlı halini paylaşarak, "Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum" ifadelerini yazdı. Şahin'in bu paylaşımı takipçilerinin dikkatini çekti.

SUBAŞI NE DEMİŞTİ?

Şeyma Subaşı, kendisiyle ilgili gündem sonrası yaptığı açıklamada şu sözleri kullanmıştı:

"Ben samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum, geçtim ve geçeceğim. Kendimle alakalı, geleceğimle alakalı gerçekten kararları aldığım bir büyük dönemdeyim. Yaptıklarımın hepsinden ben sorumluyum. Ama bundan sonrası yoluma sessizce, dürüstçe ve saygıyla devam etmeyi seçiyorum"

Çağla Taşcı
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Bunları haber yapmak zorunda mı hissediyorsunuz kendiniz. Yoksa para mı alıyorsunuz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

