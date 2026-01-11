Bahar Şahin başını örtüp Şeyma Subaşı'nı tiye aldı

"Zalim İstanbul", "O Hayat Benim" ve "Gülümse Kaderine" gibi yapımlarla tanınan Bahar Şahin, uzun zaman sonra sosyal medyada yeniden görünmüş; yıllar önce bir kadın meslektaşı tarafından sistematik biçimde psikolojik şiddete maruz kaldığını söyleyerek gündem olmuştu. Bu kişinin Mine Tugay olduğu iddiası, magazin kulislerinde geniş yankı uyandırmıştı. Şahin bu sefer fenomen Şeyma Subaşı'nı tiye aldığı paylaşımıyla gündeme geldi.

ŞEYMA SUBAŞI'NA İĞNELİ PAYLAŞIM

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşmasında gözaltına alınan ve test sonucu pozitif çıkan Subaşına göndermede bulunan Şahin, türbanlı halini paylaşarak, "Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum" ifadelerini yazdı. Şahin'in bu paylaşımı takipçilerinin dikkatini çekti.

SUBAŞI NE DEMİŞTİ?

Şeyma Subaşı, kendisiyle ilgili gündem sonrası yaptığı açıklamada şu sözleri kullanmıştı:

"Ben samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum, geçtim ve geçeceğim. Kendimle alakalı, geleceğimle alakalı gerçekten kararları aldığım bir büyük dönemdeyim. Yaptıklarımın hepsinden ben sorumluyum. Ama bundan sonrası yoluma sessizce, dürüstçe ve saygıyla devam etmeyi seçiyorum"