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Bahar dizisindeki 'Ne oldu cerrahım' repliğinin kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı

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Bahar dizisine damga vuran ve izleyiciyi kahkahaya boğan "Ne oldu cerrahım" repliğinin başrol oyuncusu Demet Evgar tarafından doğaçlama olduğu ortaya çıktı. Kamera arkası görüntülerinde Evgar'ın kelimeyi ağızdan kaçırdığı görüldü.

Başrollerinde Demet Evgar, Ecem Özkaya, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın yer aldığı Bahar dizisi, konusu ve eğlendiren sahneleriyle adından söz ettiriyor. Dizide geçen "Ne oldu cerrahım" repliğinin kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı.

Bahar'ın son bölümünde eşi Timur'a sinirlenen Bahar'ın doktor ve hastanın yanında "Ne oldu cerrahım" demesi herkesi kahkahaya boğdu. Dizideki sahnenin Demet Evgar tarafından doğaçlama yapıldığı öğrenildi. Gündem olan sahnenin ardından dizinin kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Sahnede Demet Evgar'ın sözünden dolayı herkes kahkaha atarken oyuncu da "Ay ağzımdan kaçtı" diyor.

Bahar dizisindeki 'Ne oldu cerrahım' repliğinin kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı

Bahar dizisindeki 'Ne oldu cerrahım' repliğinin kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı

Bahar dizisindeki 'Ne oldu cerrahım' repliğinin kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı

Bahar dizisindeki 'Ne oldu cerrahım' repliğinin kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı

Bahar dizisindeki 'Ne oldu cerrahım' repliğinin kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı

Ecem Altan
Ecem Altan
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