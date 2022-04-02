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Aziz dizisinin başrolü Damla Sönmez koronavirüse yakalandı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Aziz dizisinde başrol oynayan Damla Sönmez, koronavirüse yakalandı. Sağlık durumu iyi olan ve hastalığı evde atlatan oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak geçmiş olsun mesajları gönderen hayranlarına teşekkür etti.

Çukur ve Güllerin Savaşı gibi dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Damla Sönmez, şimdilerde Show TV'de yayınlanan Aziz dizisinde Dilruba karakterini oynuyor. Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanan Sönmez'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

"VİRÜSÜ HAFİF ATLATIYORUM"

Kendisini kötü hisseden oyuncu koronavirüs testi yaptırdı ve sonucu pozitif çıktı. Sağlık durumu iyi olan 34 yaşındaki güzel oyuncu, evinde karantinaya alındı. Testinin pozitif çıkmasının ardından hayranlarından geçmiş olsun mesajları alan oyuncu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkürler. Hafif atlatıyorum" ifadelerini kullandı.

Aziz dizisinin başrolü Damla Sönmez koronavirüse yakalandı

Aziz dizisinin başrolü Damla Sönmez koronavirüse yakalandı

Aziz dizisinin başrolü Damla Sönmez koronavirüse yakalandı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Damla Sönmez, Koronavirüs, Twitter, Korona, Aziz, Magazin, Haberler

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