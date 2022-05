Ayrılık Sonrası Sessizliğini Bozdu! Flaş Sözler... - Haberler

Emanet'in Seher'i Sıla Türkoğlu diziden ayrıldı mı?" soruları merak ediliyordu. Sıla Türkoğlu hakkında iddialar sürerken yapım şirketi zehir zemberek bir açıklama yaptı.

Karamel Yapım açıklamada yaşananları ifşa etti. Yapılan açıklama şöyle:

"Dizimizin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu, üçüncü sezon dizide yer almak istemediğini şirketimize iletmiş, sözleşmesi ve hikayesi devam ettiği için bu talebi tarafımızca uygun görülmemiştir. Oyuncumuz, çekimlerin son haftasında avukatı aracılığıyla sözleşmesinin hemen feshedilmesini, aksi halde sete çıkmayacağını tarafımıza iletmiştir. Sözleşmesi devam ettiği için bu talep de tarafımızca reddedilmiştir.

YERİNE DUBLÖR OYNAMIŞTI

Ne yazık ki oyuncumuz Sıla Türkoğlu, sezon finali çekimlerine katılmamış, finalin dublörle tamamlanmasına yol açmıştır. Oyuncu ayrıca, yapımdan talep edilen yeni sezonun teaser çekimlerine de katılmayıp şirketimizle iletişimini tamamen kesmiştir. Meslek ilkeleri ve evrensel etik kuralları ile bağdaşmayan bu tutum, bizi muhataplarımıza karşı maddi ve manevi büyük bir yük altına sokmuştur.

YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIZ

Yurt içi ve yurt dışında sayıları milyonları aşan izleyicilerimizi, yayıncı kanalımız Kanal 7'yi, bu yolculukta eşlik eden dağıtımcı şirket ile yurt dışındaki yayıncı kanallarımızı, davranışları ile mağdur eden oyuncumuzun sebebiyet verdiği bu durumdan dolayı özellikle çok üzgün olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bu vesile ile, oyuncumuzun tüm bu hukuka aykırı davranışları, tarafımızca ve hukuk ekibimiz tarafından değerlendirilmektedir. Varılacak sonuç doğrultusunda gerekli tüm yasal yollara başvuracağımızı; yurt içi ve yurt dışındaki değerli izleyicilerimize, yayıncı kanalımıza ve yurt dışındaki yayıncı muhataplarımıza duyururuz.

Son olarak; şartlar ne olursa olsun yaklaşık 120 kişilik büyük bir ekibin özveri ile hayat verdiği Emanet yolculuğunu, elimizden gelenin en iyisini yaparak sürdürme kararlılığında olduğumuzu da tüm samimiyetimizle belirtmek isteriz."

SILA TÜRKOĞLU CEPHESİNDEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Genç oyuncu sonunda sessizliğini bozdu ve bugün avukatı Av. Hakan Ayranpınar aracılığıyla şu yazılı açıklamayı yaptı:

"Müvekkilim Sıla Türkoğlu, Karamel Yapım Ltd. Şti.'nin yapımcısı olduğu Emanet isimli günlük dizi filmde çok ağır koşullarda 2 yıl boyunca büyük bir özveri, azim ve sadakatle de başrol oynamıştır.

Müvekkilim, tüm set çalışanları ve diğer oyuncu arkadaşları ile birlikte çok ağır bir çalışma ortamında çekimleri bugüne kadar özveriyle sürdürmüştür. Müvekkilim bu ağır şartlarda çalışmaya devam edemeyeceğini, yapımcıya bildirmesine rağmen, çekim gün ve saatlerinde, çalışma ortamında ve müvekkilimin amiri pozisyonundaki kişilerin müvekkilime karşı olan üslup ve davranışlarında hiçbir iyileştirme yapılmamış, bu konuda hiçbir çözüm üretilmemiştir.

Müvekkilim hasta ve raporlu olduğu günlerde dahi dizi bölümlerinin yetiştirilmesi için zorla ve mobbing uygulanarak çalışmaya zorlanmıştır.

Müvekkilim bu çok ağır çalışma koşullarında hem bedenen hem de psikolojik olarak devam edemeyeceğini ve dizi filmin 3. Sezonunda yer almak istemediğini yapımcıya 2022 Ocak ayında bildirmiş ve dizi filmin 2. Sezonunun sonunda müvekkilimin rolüne son verileceği konusunda Yapımcı ve müvekkilim sözlü olarak anlaşmışlardır.

"DAYANILMAZ NOKTAYA GELMİŞTİR"

Ancak 2. Sezonun son bölümleri çekilirken Yapımcı tüm bu sözlü mutabakatları bir anda unutmuş ve tek taraflı bir kararla dizinin 3. Sezona uzatıldığını ve hatta kanal devam kararı aldığı sürece dizinin –belirsiz sezonlar boyunca- devam ettirileceğini ve müvekkilimin de buna uymak zorunda olduğu bildirmiştir. Müvekkilim hiç beklemediği bu emrivaki karşısında kendisine imza aşamasında sözleşmenin bir sureti verilmediğinden, 3. Sezonun şartları, ücret artışı ve dayanılmaz noktaya gelen çalışma şartlarının iyileştirilmesini değerlendirmek ve bu konuları görüşmek üzere önce sözlü olarak sonra da ihtarname ile sözleşmenin bir suretini yapımcıdan istemiştir.

"KARALAMA KAMPANYASI BAŞLATILDI"

Bu ihtarnameden sonra yapımcı, müvekkilime sözleşmenin bir suretini vererek bu sureci iyi niyetle çözmek yerine, müvekkilime karşı inanılmaz ve kabul edilemez bir iftira, tehdit, hakaret ve karalama kampanyası başlatmıştır. Bununla da yetinmeyen yapımcı, müvekkilim hiçbir mecrada sözleşmeyi fesih ettiğini beyan etmemiş olmasına rağmen ve müvekkilimin raporu olduğunu bildirmiş olduğu bir güne çekim koyarak ve bu tarihte de noter kanalıyla, müvekkilimin çekimlere katılmadığına yönelik tutanak tutturarak müvekkilimi sözüm ona zor duruma düşürmeye çalışmıştır.

Bununla da yetinmeyen yapımcı, müvekkilim hakkında tüm set ekibi ve oyuncular önünde gerçek dışı itham ve iftiralarda bulunup müvekkilimin gıyabında tehditler savurmuştur. Müvekkilim tüm iyi niyetiyle bu sorunun çözümü noktasında arayış içerisindeyken, 16.05.2022 tarihinde yapımcı Karamel Yapım Ltd. Şti.'nin kendisi hakkında iftira ve yalan dolu bir basın açıklaması yaptığını öğrenmiştir. Daha da kötüsü yapımcı Karamel Yapım Ltd. Şti., 2 yıldır müvekkilime karşı olan kötü üslubunu, müvekkilime gönderdiği ihtarnamede de açığa vurmuş, söz konusu ihtarnamede müvekkilimin kişilik haklarını ihlal eder şekilde ve elinde bu yönde hiçbir somut delil olmamasına rağmen, müvekkilimi yalancılıkla, kötü niyetli olmakla ve sahte doktor raporu düzenletmekle suçlamıştır.

"EMANET DİZİSİNDE YER ALMAYACAK"

Doğal olarak müvekkilime karşı bu kadar ağır bir üslupla yaklaşan ve müvekkilime noter kanalıyla gönderdiği ihtarname dahi hakaret etmekten ve iftira atmaktan çekinmeyen bir yapımcı ile yoluna devam edebilmesi söz konusu dahi olamaz. Hiç kimse; müvekkilimin kendi kişiliğine ve onuruna onarılmaz zarar verecek bir projede devam etmesini bekleyemez ve talep edemez.

Yaptığı basın açıklamasında müvekkilimi adeta bir köle addedip ve müvekkilime imzalattığı sözleşmeyi bir silah olarak kullanıp ve üstelik bu sözleşmeyi de müvekkilimden ısrarla gizleyerek, her turlu mobbingi uygulayabileceğini sanan, her turlu hakaret, tehdit ve baskıya rağmen müvekkilimin onurunu ayaklar altına alarak kendisine bağlı çalışmak zorunda olduğunu düşünen yapımcı Karamel Yapım Ltd. Şti.'ne, bu yaşananlar sebebiyle bugün itibariyle sözleşmenin haklı olarak fesih edildiği ve müvekkilimin Emanet isimli dizi filmin 3. Sezonunda yer almayacağı bildirilmek zorunda kalınmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımla arz olunur."

Sıla Türkoğlu Vekili

Av.Hakan Ayranpınar

SILA TÜRKOĞLU KİMDİR?

Sıla Türkoğlu, 18 Nisan 1999'da İzmir'de dünyaya gelmiştir. İzmir'in güzel kızlarından biri olan üstüne üstülük bir de Bornovalı olan Sıla Türkoğlu, Ağlama Anne dizisi ile oyunculuğa başlamıştır.

Bornova Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi mezunu olan Sıla Türkoğlu, üniversite eğitimi almadan oyunculuk dersleri almaya başlamış daha lise öğrencisi iken setlerde yer almıştır. Türkoğlu, Emanet adlı dizide canlandırdığı Seher karakteriyle hayran kitlesini genişletti. Türkoğlu, Mayıs 2022'de 'Emanet' adlı diziden ayrıldı.

EMANET DİZİSİNİN KONUSU NE?

Annesiz ve babasız kalan yeğenleri Yusuf'u kutsal bir emanet gibi gören Seher ve Yaman'ın kalplere dokunan öyküsü Emanet ile izleyici karşısına çıkıyor. Emanet dizisi hafta içi her gün 19: 00'da Kanal 7'de ekrana geliyor.

