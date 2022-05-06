Aslı Enver ve Önder Öztarhan ayrılığının perde arkasındaki gerçek ortaya çıktı

Murat Boz'la evliliğin eşiğinden dönen Aslı Enver, yaklaşık 6 aydır iş insanı Önder Öztarhan ile aşk yaşıyordu.Hatta Aslı Enver, geçtiğimiz haftalarda 6 aydır birlikte olduğu Öztarhan'ın annesiyle tanışmıştı.

Evlenmeleri beklenen ünlü çift ilişkilerine son verdi.

TEK KALEMDE SİLDİ

"İLİŞKİMİZ GÜZEL GİDİYOR" DEMİŞTİ

"BİRBİRİMİZE ZAMAN AYIRAMADIK"

ASLI ENVER KİMDİR?

Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuduktan sonra sonra Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Kariyerine TRT'de yayınlanan sitcomda iki dakikalık bir rol ile başlamıştır. Daha sonra Hayat Bilgisi adlı dizide oynadıktan sonra Ayna adlı kısa filmde rol almıştır. 2007 yılında yayın hayatına başlayan Kavak Yelleri'nde Mine Ergün karakterine hayat veren Enver, Suskunlar adlı dizide Ahu karakterini canlandırmıştır.

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