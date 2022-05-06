Aslı Enver ve Önder Öztarhan ayrılığının perde arkasındaki gerçek ortaya çıktı
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Murat Boz'la evliliğin eşiğinden dönen Aslı Enver, yaklaşık 6 aydır aşk yaşadığı iş insanı Önder Öztarhan'dan sessiz sedasız ayrıldı. Sürpriz ayrılık sonrası Aslı Enver sessizliğini bozdu. Güzel oyuncu "Birbirimize zaman ayıramadık" dedi.
Murat Boz'la evliliğin eşiğinden dönen Aslı Enver, yaklaşık 6 aydır iş insanı Önder Öztarhan ile aşk yaşıyordu.Hatta Aslı Enver, geçtiğimiz haftalarda 6 aydır birlikte olduğu Öztarhan'ın annesiyle tanışmıştı.
Evlenmeleri beklenen ünlü çift ilişkilerine son verdi.
Enver yaptığı açıklamada "İlişkimiz gördüğünüz gibi çok güzel gidiyor. Önder'in annesiyle daha önceden tanıştık. Önder de benim ailemi tanıyor." ifadelerini kullanmıştı.
Sürpriz ayrılık sonrası ilk açıklama Aslı Enver'den geldi.
Kendisinden 12 yaş büyük Önder Öztarhan'dan ayrılan Aslı Enver, önceki gün 'Söylemezsem Olmaz' programının objektifine takıldı. Güzel oyuncu, Önder Öztarhan ile ilgili sorulara, "Zaman arkadaşlar, zaman önemli bir şey. Birbirimize zaman ayıramadık" yanıtını verdi.
Güzel oyuncu Aslı Enver, 10 Mayıs 1984 tarihinde Kıbrıs Türkü bir baba ile eğitim için Türkiye'den Londra'ya giden bir annenin ikinci çocuğu olarak Londra'da doğdu. Enver, 12 yaşına kadar Lonra'da yaşadıktan sonra ailesi ile birlikte Türkiye'ye taşınmıştır.
Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuduktan sonra sonra Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Kariyerine TRT'de yayınlanan sitcomda iki dakikalık bir rol ile başlamıştır. Daha sonra Hayat Bilgisi adlı dizide oynadıktan sonra Ayna adlı kısa filmde rol almıştır. 2007 yılında yayın hayatına başlayan Kavak Yelleri'nde Mine Ergün karakterine hayat veren Enver, Suskunlar adlı dizide Ahu karakterini canlandırmıştır.2013 yılında Kayıp dizisinde Özlem Albayrak karakterini oynadıktan sonra, Bana Artık Hicran de ve İstanbullu Gelin dizilerinde başrol oynamıştır. Son olarak Babil dizisinin kadrosunda yer aldı.
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