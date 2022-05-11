Ayrılığın detayları belli oluyor! İrem Derici, Cem Belevi'nin arabasında sakladığı ikinci telefonu bulmuş

Geçtiğimiz aylarda ihanet yüzünden ayrılan ve kısa bir süre sonra barışan İrem Derici ve Cem Belevi çifti yine ayrıldı. Genç popçunun Derici'yi Nergis Nesrullayeva ile aldattığı iddia edildi. İkili arasındaki gerilim tırmanırken ayrılıklarıyla ilgili detaylar da belli olmaya başladı.

CEM BELEVİ İHANET İDDİASINI YALANLADI

Ayrılık sonrası Instagram hesabından bir paylaşım yapan Derici, "Çeyrek popçu, sefil hayatında konser dilenmeye devam et" deyince Belevi de "Ben onu hala çok seviyorum. İhanet iddiası doğru değil, içi rahat olsun" karşılığını verdi.

İREM, CEM'İN ÇAPKINLIK TELEFONUNU BULDU

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan habere göre, İrem Derici, Cem Belevi'nin arabasında ikinci bir telefon buldu. Birinin uyarısıyla telefonu karıştıran Derici, Belevi'nin fenomenlere attığı mesajları gördü.