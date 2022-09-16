Avlu dizisinin Hüso'su tam 50 kilo verdi! Oyuncuyu görenler tanıyamıyor

Başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse gibi sevilen isimlerin yer aldığı Avlu dizisi yayınlandığı döneme damga vurmuştu.

3 YIL İÇİNDE BAMBAŞKA BİRİNE DÖNÜŞTÜ

Farklı konusuyla izleyiciyi ekrana kilitleyen dizinin her biri karakteri ise hala hafızalarda. 2019 yılının Mayıs ayında final yapan dizinin öne çıkan karakterlerinden biri de hiç şüphesiz 'Hüseyin Aytekin' idi. Dizide Hüso karakterine hayat veren Hüseyin Turunç, geçen 3 yıl içinde bambaşka biri oldu.

50 KİLO VERDİ

Sosyal medya hesabından sıklıkla paylaşım yapan ünlü oyuncu tam 50 kilo verdi. Fazla kilolarından kurtulan Turunç adeta bambaşka birine dönüştü.

ZAYIFLAMANIN SIRRINI ANLATTI

Sıkı diyet ve sporla 8 ayda 50 kilo veren Turunç, zayıflama sırrını "Her gün aksatmadan disiplinli spor, günde iki öğünden oluşan sağlıklı bir diyet programı ve her gün aynı saatte düzenli sekiz saat uyku" olarak açıkladı.

İşte oyuncunun son hali;