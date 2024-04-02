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ATV'nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri final yapıyor

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Başrollerinde Akın Akınözü, Aslıhan Malbora, Büşra Pekin, Tilbe Saran, Halil Babür ve Arif Pişkin'in yer aldığı ATV'nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri'nden kötü haber geldi.

KILIÇ VE ELA'NIN HİKAYESİ ANLATILACAKTI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, pazartesi akşamları ekrana gelen Yaban Çiçekleri dizisi güçlü kadrosu ve senaryosuna rağmen reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadı. 2. bölümü yayınlanan dizinin 3. bölümle final yapmasına karar verildi.

Yönetmen koltuğunda Aydın Bulut'un oturduğu dizi, aşkları çocukken başlayan ama yarım kalan Kılıç ve Ela'nın yeniden karşılaşmasını konu alıyor. Aşklarına gölge düşüren aile sırlarına, aşılmaz gibi görünen tüm engellere rağmen ikili yeni bir sayfa açıp tertemiz bir başlangıç yapıp yapmayacakları merak konusuydu.

ATV'nin yeni dizisi Kan Çiçekleri final yapıyor

ATV'nin yeni dizisi Kan Çiçekleri final yapıyor

ATV'nin yeni dizisi Kan Çiçekleri final yapıyor

ATV'nin yeni dizisi Kan Çiçekleri final yapıyor

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (1)

YİĞİT TÜRKALP:

5 para etmez kanalın 5 para etmez dizileri....

7
2
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