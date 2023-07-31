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Aşka gelen Yasmin Erbil, sevgilisiyle birbirinden samimi pozlar verdi

Magazin Haberleri

Bir süredir eski Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz'la aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sevgilisiyle samimi pozlarını paylaştı.

Eski Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz'la aşk tatiline çıkan Yasmin Erbil, sevgilisiyle samimi pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Erbil'in bir pozu var ki bomba.

AŞKA GELDİLER

Bir dönem oyunculuk ve sunuculuk yapan Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. bir süredir eski Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz'la aşk yaşayan Erbil, sevgilisiyle samimi pozlara imza attı.

İşte ikilinin samimi pozları;

Aşka gelen Yasmin Erbil, sevgilisiyle birbirinden samimi pozlar verdi

Aşka gelen Yasmin Erbil, sevgilisiyle birbirinden samimi pozlar verdi

Aşka gelen Yasmin Erbil, sevgilisiyle birbirinden samimi pozlar verdi

Aşka gelen Yasmin Erbil, sevgilisiyle birbirinden samimi pozlar verdi

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Yiğit Poyraz Yasmin Erbil Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

hüseyin akgül:

babasınıda sevmezdim lafı sanırım tam burda söylense doğru olur

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