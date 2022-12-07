Aşka gelen Eda Ece, sevgilisinin kendisini öpücüklere boğduğu anı paylaştı

Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Eda Ece, sosyal medya hesabından sevgilisi Buğrahan Tuncer'in kendisini öpücüklere boğduğunu anı paylaştı. Ece'nin paylaşımını kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisindeki "Yıldız" rolüyle hafızalara kazınan Eda Ece, uzun süredir basketbolcu Buğrahan Tuncer ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikili, romantik anlar yaşadı.

SEVGİLİSİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve Instagram'da 6,7 milyon takipçisi bulunan Eda Ece, sevgilisi Buğrahan Tuncer'in kendisini öpücüklere boğduğu anları paylaştı. Sevgilisiyle pek paylaşım yapmayan oyuncu, videoya "Aşkısı, evimizin direği, sosyal medya düşmanı" notunu ekledi. Eda Ece'nin paylaşımını kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılmaya başlandı.