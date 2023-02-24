Armağan Çağlayan 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına 1 milyon TL bağışladığı iddiasını yalanladı: İsim benzerliği

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yarasını sarmak ve depremzedelere yardımcı olmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "Bir Kira Bir Yuva" kampanyasına 1 milyon TL bağış yaptığı iddia edilen Armağan Çağlayan, yaptığı açıklamada isim benzerliği olduğunu ve bağış yapmadığını dile getirdi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 11 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay, önceki akşam iki depremle daha sarsıldı. İzmir Belediyesi de evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlar için "Bir Kira Bir Yuva" kampanyası başlattı.

1 MİLYON LİRA BAĞIŞLADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Halk TV'de canlı yayınlanan bağış kampanyasına birçok isim destek verirken ünlü yapımcı Armağan Çağlayan'ın 1 milyon TL bağışladığı bilgisi verilmişti.

"KARIŞIKLIK İSİM BENZERLİĞİNDEN KAYNAKLI"

Ünlü yapımcı, Twitter hesabından bir açıklama yaparak bağışı kendisinin yapmadığını dile getirdi. Çağlayan açıklamasında şunları söyledi; İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bağış kampanyasında, bir isim benzerliği sebebiyle yapılan bağış tarafımdan yapılmış gibi algılanmış ve haber yapılmış. Bağışı Özgül Armağan Çağlayan Vakfı yapmıştır. Karışıklık tamamen isim benzerliğinden kaynaklandı sanırım."

"KİRACILAR BENİ ARIYOR"

Bir takipçisinin yorumuna cevap veren Armağan Çağlayan, "Kiracılar beni arıyor bazen. Çok zaman yapmayın diye. Ciddiyim. Bir de İzmirli Armağan Çağlayan bey de avukat" diyerek meydana gelen karışıklıktan dert yandı.