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Arka Sokaklar'ın 'Ayla'sı büyük badire atlattı! Acil ameliyata alındı

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Televizyon ekranlarının unutulmaz dizilerinden Arka Sokaklar'ın 'Ayla' karakterini canlandıran Filiz Taçbaş'dan sevenlerini korkuttu. Acile ameliyata alınan Taçbaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken sevenleri ve takipçileri derin bir nefes aldı.

60 yaşındaki ünlü oyuncu Filiz Taçbaş, Bingöl'de yamaçtan düşerek ayak bileğini iki yerinden kırdı. Acil ameliyata alınansanatçının ayağına dokuz çivi takıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Taçbaş, başarılı geçen operasyon sonrası takipçilerine desteklerinden ötürü teşekkür etti.

"AYAĞIMA 9 ÇİVİ ÇAKILDI"

'Mahallenin Muhtarları', 'Koçum Benim', 'Arka Sokaklar', 'Eve Dönüş', 'Vuslat' ve 'Çukur' gibi yapımlarda kamera karşısına geçen Filiz Taçbaş sevenlerini korkuttu. Ünlü oyuncu, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde yamaçtan inerken düştü. Ters dönen ayak bileği iki yerinden kırılan usta oyuncu, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde operasyon geçirdi. Ayağına platin ve çivi takılan Filiz Taçbaş, hastane odasında çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşıp, sağlık durumu hakkında takipçilerine bilgi verdi. Elazığ'da doktorlara teşekkür ediyorum. Burası Şehir Hastanesi. O kadar güzel bir operasyon yaptılar ki ayağımı resmen yenilediler. Hatta 'diğer ayağımı da yapın' dedim. Ayağıma dokuz çivi çakıldı. Şanssız bir kırık ama ameliyat çok başarılı geçti. Hastanenin tüm personeline çok teşekkür ediyorum.

Arka Sokaklar'ın 'Ayla'sı büyük badire atlattı!

Arka Sokaklar'ın 'Ayla'sı büyük badire atlattı!

Arka Sokaklar'ın 'Ayla'sı büyük badire atlattı!

Arka Sokaklar'ın 'Ayla'sı büyük badire atlattı!

Arka Sokaklar'ın 'Ayla'sı büyük badire atlattı! Acil ameliyata alındı
Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - Magazin

Arka Sokaklar Filiz Taçbaş Televizyon Ameliyat Ünlüler 3-sayfa Magazin Yaşam

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