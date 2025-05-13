ABD Başkanı Trump: Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdık

Erdoğan'la görüşüp kararını vermiş! Trump'tan tarihi "Suriye" adımı
ABD Başkanı Trump: İstanbul'a Marco Rubio gidecek

Trump İstanbul'a gelecek mi? En sonunda kararını verdi
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'nın feshine ilk yorum
İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha başlatıldı

İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha! Yarın ifade verecek

Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da yarın vereceği konser iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Babasının Manisa doğumlu olduğunu hatırlatan Levy, "Türkiye'ye gelmeye ve korkuya teslim olmamaya karar verdim. Savaşa karşı durmalı, barış için mücadele etmeliyiz. Bu yüzden yarın memleketim Türkiye'ye dönüyorum." dedi.

İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin Ankara'da vereceği konser ortalığı karıştırdı. Olayın öğrenilmesinin ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.

İSRAİLLİ ŞARKICININ ANKARA KONSERİNİ BAKANLIK İPTAL ETTİ

Vatandaşlar 15 Mayıs'ta Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Ankara Beşevler'deki MEB Şura Salonu'nda verilecek konserin iptal edilmesini istedi. Bakanlık, kiralama usulüyle verilen salonun kullanımına ilişkin takdir yetkisini kullanarak salon kiralamasını iptal etti.

Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum

YASMİN LEVY'DEN AÇIKLAMA VAR

Yasmin Levy, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Levy, Manisa doğumlu olduğunu hatırlatarak, Türkiye'ye geleceğini söyledi. Levy açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Merhaba Türkiye. Nasılsın? Uzun zaman sonra yarın Türkiye'de sahne alacağım.

"BEN TÜRK'ÜM"

Ülkemin durumu nedeniyle bu kez pek hoş karşılanmadığımı biliyorum. Ama sevgimi paylaşmak için gelmeye karar verdim. Gösterilerimi iptal etmedim. Sağduyunun kazanmasına izin vermeliyiz. Dünyada her dinden tüm çocukları seviyorum. Ben politikacı değilim. Sadece sanatım ve kalbimle geliyorum ve biliyorsunuz ben Türküm.

Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum

"YARIN EVE DÖNÜYORUM"

Ailem Manisa ve İzmir'den. Babam Manisa doğumlu. Yarın eve dönüyorum. Herkesin duygularına ve aldığım yorumlara saygı duyuyorum. Ama gelmeye ve korkuya teslim olmamaya karar verdim. Savaşa karşı durmalı, barış için mücadele etmeliyiz. Bu yüzden yarın memleketim Türkiye'ye dönüyorum. Sizi seviyorum ve çok teşekkürler."

Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum
Kaynak: Haberler.com / Magazin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan İstanbul Boğazı'nda rakiplerini kıskandıracak kutlama planı

Galatasaray'dan İstanbul Boğazı'nda rakiplerini kıskandıracak kutlama
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
Netanyahu: Gazze'ye tam kapasite saldıracağız

"Birliklerimiz hazır" diyerek duyurdu! Netanyahu'dan katliam planı
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.