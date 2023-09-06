Anıl Altan, 'Bir kızını ihmal ediyorsun' diyen takipçisine fena patladı: Odaya kilitleyerek çiğ et veriyoruz

2016 yılında nikah masasına oturan Pelin Akil ve Anıl Altan çift, 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucağına aldı. Sosyal medya hesabından kızlarıyla oyun oynadığı bir anı paylaşan Altan, "Sanki bir tanesi ihmal ediliyor" diyen takipçisine sitem etti.

"ODAYA KİLİTLEYEREK ÇİĞ ET VERİYORUZ"

Instagram hesabını aktif olarak kullanan Anıl Altan, kızlarıyla oyun oynadığı anları yayınladı. Videoyu izleyen bir kullanıcı da "İlk dikkatimi çeken ablasının duruşu oldu. Sanki biraz ihmal ediliyor gibi" yorumunu yaptı. Paylaşıma gelen yoruma sinirlenen Anıl Altan ise sessiz kalmayarak "Evet bilerek yapıyoruz, akşamları başka odaya kilitliyoruz, çiğ et veriyoruz, iki gün aralıklarla da su veriyoruz. Yarınki videoyu izleyince de Alin ihmal ediliyor dersin... Sen nasıl karar verirsen ona göre düzenleriz günleri. Senin ve Meryem'in birden fazla çocuğu olunca daha güzelini yaparsınız. 14 saniyeden 4 sene çıkarımı yapan yüksek zekalı arkadaşları tebrik ederim, aynı şekilde devam" ifadelerini kullandı.