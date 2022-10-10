Andropoz dizisinde rol alan Tamer Karadağlı'nın performansı tepki çekti

Engin Günaydın'ın yeni dizisi Andropoz'da rol alan Tamer Karadağlı, oyunculuk performansıyla sosyal medyada gündem oldu. Şiveli konuşan bir adamı oynayan Karadağlı'nın beğenilmeyen performansı için "Karadağlı'nın başarısızlığı tüm diziye etkisini yaymış" yorumları yapıldı.

Senaryosunu Engin Günaydın'ın yazdığı, Taylar Biraderler'in de yönetmen koltuğuna oturduğu "Andropoz" dizisi Netflix'te yayınlanmaya başladı. Kısa sürede çok konuşulanlar listesine giren dizide rol alan Tamer Karadağlı ise performansıyla beğenilmedi.

"ŞİVE YAPMASI HİÇ ÇEKİLMİYOR"

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödül Töreni'nde Nihal Yalçın'a karşı gösterdiği tavırlardan dolayı eleştirilen ve sonrasında LGBTİ karşı mitinge verdiği destekle gündem gündeme gelen Tamer Karadağlı'nin dizide şiveli konuşan bir adamı oynaması tepki çekti. Çocuklar Duymasın dizisinin Haluk karakteriyle hafızalara kazınan Karadağlı sosyal medyada gündem olurken "Meşhur karakterinden çıkamamış, dizide şive yapması da çekilmez" yorumları da beraberinde geldi.

ENGİN GÜNAYDIN: TAMER'İN ÖZEL HAYATI BENİ İLGİLENDİRMİYOR

Geçtiğimiz günlerde röportaj veren Engin Günaydın, Tamer Karadağlı'nın dizide rol almasıyla ilgili gelen eleştiriler için "Benim bir oyuncuda en önemli bulduğum konu performansı, filme etkisi ve başarısı. Gerisi kendisinin özel hayatı. Ve beni gerçekten hiç ilgilendirmiyor. Kişilerin hayatlarıyla ilgilendiğiniz zaman film yapmak çok zor" demişti.