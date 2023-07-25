Amerikalı oyuncu Jenny Mollen çırılçıplak otostop çekti

Amerikalı oyuncu ve senarist 45 yaşındaki Jenny Mollen, yol kenarında tamamen çıplak bir şekilde otostop yapıyormuş gibi poz verdi.

ÖZEL YERLERİNİ YÜZGEÇ İLE KAPATTI

"Arkadaşımın Aşkı" "Çılgın Aptal Aşk" gibi yapımlarda rol alan JennyMollen, özel yerlerini scuba yüzgeci ile kapatıp çıplak poz verdi. Ünlü isim fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Mollen cesur pozunu "Geçmişim, moda alanındaki yanlışlar ve verdiğim frikiklerle dolu" başlığı ile paylaştı.

Jenny Mollen, 2008'den bu yana Amerikan Pastası serisiyle ünlenen 45 yaşındaki aktör Jason Biggs ile evli.