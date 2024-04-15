Ameliyat olan ünlü oyuncu Sofía Vergara, doktoruna olan aşkını ilan etti

Dizinden ameliyat olan Sofía Vergara,"yakışıklı doktoru" Dr. Justin Saliman'a olan sevgisini duyurdu.

51 yaşındaki "Modern Family" dizisinin eski oyuncusu, geçtiğimiz Cuma günü Instagram Hikayeleri üzerinden ortopedi cerrahı Dr. Saliman'a teşekkürlerini iletti ve yakın zamanda diz ameliyatı geçirdiğini açıkladı.

"Büyük bir diz ameliyatı olursanız, o gece sizinle uyuyacak yakışıklı bir doktor bulduğunuzdan emin olun!!!!" diye yazdığı fotoğrafın altına, mavi ameliyat önlüğü giymiş ve yatağının yanında duran gülümseyen sevgilisinin fotoğrafını ekledi.

"Aşkım Dr @jdsaliman," diye ekledi ve yanına bir kalp emojisi koydu.

Oyuncunun neden diz ameliyatı olduğu belirsiz.

"Griselda" dizisinin oyuncusu, geçen Ekim ayında Saliman ile yeni ilişkisini kamuoyuna açıkladı. Bu açıklama, yedi yıllık evliliğin ardından eski eşi Joe Manganiello ile ayrıldıktan üç ay sonra geldi.

Saliman, daha önce 47 yaşındaki oyuncu Bree Turner ile 10 yıl evli kalmış ve bu evlilikten iki çocuğu olmuştu. İkili, 2018 yılında boşandı.

"Eski çift o zamanlar ortak bir açıklama yaparak, "Boşanma kararı almak zor oldu," dedi. "Birbirini çok seven ve önemseyen iki kişi olarak, bu yeni yaşam evremizi yönetirken gizliliğimize saygı gösterilmesini nazikçe rica ediyoruz."

Daha önce, eski sevgililerin bir süredir uzaklaştıkları ve geleceklerini değerlendirmek için birbirlerinden biraz mesafe aldıkları bildirilmişti.

Ocak ayında, Kolombiyalı-Amerikalı oyuncu, boşanmasını El País'e açıklarken, "Eşim daha gençti," dedi.

"Çocuk istiyordu ve ben yaşlı bir anne olmak istemiyordum," diye açıkladı. "Bunun bebeğe adil olmadığını düşünüyorum."

"America's Got Talent" yarışmasının jürisi olan Vergara, zaten ilk eşi Joe Gonzalez ile olan 32 yaşındaki oğlu Manolo'nun annesidir.

Manganiello da evlilikten sonra hayatına devam etti.

"Magic Mike" filminin oyuncusu ve yeni kız arkadaşı Caitlin O'Connor, Şubat ayında birlikte yaşamaya başladı. Şubat ayı, Manganiello ve Vergara'nın boşanmalarını resmileştirdikleri ay oldu.