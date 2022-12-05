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Altın Kelebek'te ödül alan Zeynep Bastık, sosyal medyada tepki çekti: Hak etmedi

Magazin Haberleri

Pantene Altın Kelebek'te En İyi Kadın Şarkıcı ödülünü alan Zeynep Bastık, sosyal medyanın gündemine oturdu. Birçok kullanıcı Zeynep Bastık'ın ödülü hak etmediğini söyledi. Kullanıcılar "Kendine ait 3-5 şarkıcı var, diğer şarkıcıların hakkın yendi" tarzında yorumlar yaptı.

Ezhel'in 'Felaket' parçasını coverlayarak adını duyuran ve son olarak Fransız şarkıcı Nej'in 'Paro' isimli şarkısının Türkçe versiyonu 'Ara' parçasıyla geniş kitlelere ulaşan Zeynep Bastık, Pantene Altın Kelebek'te En İyi Kadın Şarkıcı ödülünü aldı.

ESKİ EŞİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Ünlü şarkıcı ödülünü alırken kariyer yolculuğunda kendisini destekleyen ve kendisi için mesai harcayan eski eşi Tolga Akış'a teşekkür etti. Zeynep Bastık'ın ödül alması çoğu kişinin tepkisini çekti.

Altın Kelebek'te ödül alan Zeynep Bastık sosyal medyanın diline düştü: Hak etmedi

ELEŞTİRİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları Zeynep Bastık'ın ödülü hak etmediğini ve diğer kadın şarkıcılarının hakkının yendiğini dile getirdi. İşte Bastık'ın ödül almasına gelen eleştiriler;

Altın Kelebek'te ödül alan Zeynep Bastık sosyal medyanın diline düştü: Hak etmedi

Altın Kelebek'te ödül alan Zeynep Bastık sosyal medyanın diline düştü: Hak etmedi

Altın Kelebek'te ödül alan Zeynep Bastık sosyal medyanın diline düştü: Hak etmedi

Altın Kelebek'te ödül alan Zeynep Bastık sosyal medyanın diline düştü: Hak etmedi

Altın Kelebek'te ödül alan Zeynep Bastık sosyal medyanın diline düştü: Hak etmedi

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Altın Kelebek Ödülleri Zeynep Bastık Magazin Haberler

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