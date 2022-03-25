Alişan'dan, boşanmanın eşiğinden döndüğü Buse Varol'a romantik doğum günü kutlaması: Yolumuz uzun olsun - Haberler

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Alişan'dan, boşanmanın eşiğinden döndüğü Buse Varol'a romantik doğum günü kutlaması: Yolumuz uzun olsun

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Ünlü şarkıcı Alişan, aralarındaki sorunları çözerek boşanmanın eşiğinden döndüğü eşi Buse Varol'un doğum gününü kutladı. Varol ile 5 yıl önce çekilen ilk fotoğrafını paylaşan Alişan, "Yolumuz daha uzun, doğum günün kutlu olsun aşkım" notunu yazdı.

Dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan ve 2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ile Buse Varol, geçtiğimiz haftalarda çocuklarının doğum gününü ayrı ayrı kutladı. Evliliklerinde kriz olduğunu söyleyen ikili, birbirine ikinci bir şans vererek boşanmanın eşiğinden döndü. Evliliğini kurtaran Alişan, eşinin doğum günü için romantik bir paylaşım yaptı.

"DAHA YOLUMUZ UZUN, SENİ SEVİYORUM"

Instagram'da 2,6 milyon takipçisi bulunan Alişan, Buse Varol ile ilk fotoğrafını paylaşarak eşinin doğum gününü şu sözlerle kutladı: "5 yıl oldu bu fotoğrafı çekeli. Birlikte ilk fotoğrafımız. Ve İnşallah daha yolumuz çok uzun. Doğum günün kutlu olsun aşkım. Seni seviyorum."

BUSE'DEN CEVAP GECİKMEDİ

Buse Varol ise Alişan'ın paylaşımına "İnşallah çocuklarımızla sağlıklı yaşlarımız olsun beraber aşkım. Ben de seni seviyorum" sözleriyle karşılık verdi. Çiftin yakın arkadaşı Demet Akalın ise kalpli gülücük ve nazar boncuğu emojileri içeren bir yorum yaptı.

Alişan'dan, boşanmanın eşiğinden döndüğü Buse Varol'a romantik doğum günü kutlaması: Yolumuz uzun olsun

Alişan'dan, boşanmanın eşiğinden döndüğü Buse Varol'a romantik doğum günü kutlaması: Yolumuz uzun olsun

Alişan'dan, boşanmanın eşiğinden döndüğü Buse Varol'a romantik doğum günü kutlaması: Yolumuz uzun olsun

Alişan'dan, boşanmanın eşiğinden döndüğü Buse Varol'a romantik doğum günü kutlaması: Yolumuz uzun olsun

Alişan'dan, boşanmanın eşiğinden döndüğü Buse Varol'a romantik doğum günü kutlaması: Yolumuz uzun olsun

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Doğum Günü, Buse Varol, Instagram, Boşanma, Alişan, Magazin, Haberler

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Yorumlar (2)

al alabilirsin:

turkucu de degil ,,,bir sey degil bu adam...yine alisan haberi..ozel isim buyuk harfle baslar ama hic bir ozelligi yok kucuk yazdim.

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Sadullah sıtkı:

iktidar yandaşı sanatçı, sanatçı mualif olur sen sanatcı falan değilsin türkücüsün

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