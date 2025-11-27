Alina Boz başrol olduğu diziden kovulduğunu haberlerden öğrendi

NOW ekranlarında yayınlanması planlanan "DOC" dizisi için geçtiğimiz yaz yapım şirketi ile anlaşan Alina Boz'un projeden ayrılığı gündem oldu. Yapımdan yapılan açıklamada, oyuncu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi. Ancak kulislerde konuşulan iddialar, sürecin bu şekilde işlemediğini ortaya koydu.

DİZİDEN AYRILDIĞINI UÇAKTA ÖĞRENDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Alina Boz, projeden kendi isteğiyle ayrılmadı; yapım tarafından kadrodan çıkarıldı. Oyuncunun tatil dönüşü eşiyle bulunduğu uçakta okuduğu haberlerden diziden ayrıldığını öğrendiği ileri sürüldü. Boz'un süreçle ilgili haklarını aramak için konuyu yargı yoluna taşıyacağı konuşuluyor.

SILA TÜRKOĞLU İDDİASI

Aline Boz'un yerine son dönemin popüler isimlerinden Sıla Türkoğlu'nun düşünüldüğüne dair iddialar magazin gündeminde yer aldı. Geçtiğimiz hafta başında kendisine teklif götürülen Türkoğlu'nun ilgili kararını hafta sonuna kadar vermesi bekleniyor.