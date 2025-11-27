Haberler

Alina Boz başrol olduğu diziden kovulduğunu haberlerden öğrendi

Alina Boz başrol olduğu diziden kovulduğunu haberlerden öğrendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NOW'da yayınlanması planlanan "DOC" dizisinde başrol olarak anlaşılan Alina Boz'un projeden çıkarıldığını tatil dönüşü uçaktayken çıkan haberlerden öğrendiği öne sürüldü. Oyuncunun bu şoke eden gelişme sonrası hukuki süreç başlatmaya hazırlandığı konuşulurken Boz yerine Sıla Türkoğlu'nun düşünüldüğü söyleniyor.

  • Alina Boz, 'DOC' dizisinden yapım şirketi tarafından kadrodan çıkarıldı.
  • Alina Boz, diziden ayrıldığını tatil dönüşü uçakta okuduğu haberlerden öğrendi.
  • Alina Boz'un yerine Sıla Türkoğlu'nun düşünüldüğü iddia edildi.

NOW ekranlarında yayınlanması planlanan "DOC" dizisi için geçtiğimiz yaz yapım şirketi ile anlaşan Alina Boz'un projeden ayrılığı gündem oldu. Yapımdan yapılan açıklamada, oyuncu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi. Ancak kulislerde konuşulan iddialar, sürecin bu şekilde işlemediğini ortaya koydu.

Alina Boz başrol olduğu diziden aniden çıkarıldı! Kovulduğunu uçakta öğrendi

DİZİDEN AYRILDIĞINI UÇAKTA ÖĞRENDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Alina Boz, projeden kendi isteğiyle ayrılmadı; yapım tarafından kadrodan çıkarıldı. Oyuncunun tatil dönüşü eşiyle bulunduğu uçakta okuduğu haberlerden diziden ayrıldığını öğrendiği ileri sürüldü. Boz'un süreçle ilgili haklarını aramak için konuyu yargı yoluna taşıyacağı konuşuluyor.

Alina Boz başrol olduğu diziden aniden çıkarıldı! Kovulduğunu uçakta öğrendi

SILA TÜRKOĞLU İDDİASI

Aline Boz'un yerine son dönemin popüler isimlerinden Sıla Türkoğlu'nun düşünüldüğüne dair iddialar magazin gündeminde yer aldı. Geçtiğimiz hafta başında kendisine teklif götürülen Türkoğlu'nun ilgili kararını hafta sonuna kadar vermesi bekleniyor.

Alina Boz başrol olduğu diziden aniden çıkarıldı! Kovulduğunu uçakta öğrendi

Çağla Taşçı
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurt dışından cep telefonu getirecekler dikkat! IMEI kayıt ücretlerinde büyük artış

IMEI ücretinde büyük artış! Yurt dışından telefon getirmek cep yakacak
Yeni evlenen kadının şikayetçi olduğu bir konu var: Bize kötü geliyor

Yeni evlenen kadının şikayetçi olduğu bir konu var: Bize kötü geliyor
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı

O teğmenle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı: Bunu yapmaya hakkı var mı?
Papa 14. Leo Türkiye yolunda! İlk durağı bakın neresi olacak

Papa Türkiye yolunda! İlk durağı bakın neresi olacak
Yurt dışından cep telefonu getirecekler dikkat! IMEI kayıt ücretlerinde büyük artış

IMEI ücretinde büyük artış! Yurt dışından telefon getirmek cep yakacak
Merkez Bankası Başkanı bu ifadeyi ilk kez kullandı: Enflasyon bir virüs gibidir

Paranın patronu bu ifadeyi ilk kez kullandı
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak

Derbiyi televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak
Süper Lig devinin eski starı, yetişkin film yıldızıyla evleniyor

Süper Lig devinin eski starı, yetişkin film yıldızıyla evleniyor
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık alev aldı
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kardeşten 1'i öldü

Yedikleri yemekten sonra abla öldü, kardeşlerin durumu ağır
Öğretmen ve velileri kovan kafe sahibinden skandal sözler

Öğretmen ve velileri kovdu, pişkinliği pes dedirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.