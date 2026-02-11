Haberler

Aleyna Tilki'den Güllü sürprizi

Aleyna Tilki'den Güllü sürprizi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, geçen yıl hayatını kaybeden Güllü'nün "Oyuncak Gibi" şarkısını yeniden seslendirdi. Paylaştığı klip görüntüleri kısa sürede büyük merak uyandırdı.

Aleyna Tilki, Güllü'nün unutulmaz şarkısını kendi yorumuyla yeniden hayata geçirdi. Klipten sahne arkası görüntülerini paylaşan Tilki, "Hazır mısınız? Bence uzun zamandır hazırsınız. Klipten bir sahne arkası videosu paylaşmak istedim." ifadelerini kullandı.

Aleyna Tilki'den Güllü sürprizi

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Tilki'nin Oyuncak Gibi şarkısını yeniden yorumlaması sosyal medyada tartışma yarattı. Bir kesim genç şarkıcıyı övgüyle karşılarken, bazı kullanıcılar Güllü'nün 2022 yılında Aleyna Tilki hakkında yaptığı sert sözleri hatırlattı. Güllü o dönemde, "Aleyna Tilki'yi sevmiyorum. Sanat olarak da sevmiyorum, yapı olarak da sevmiyorum. Arabesk okuyamadığı için hiç sevmiyorum. Kişilik olarak değil. Bana göre Aleyna Tilki balon, 5 sene sonra Aleyna Tilki diye biri yok." demişti.

Aleyna Tilki'den Güllü sürprizi

Hakan Kanburoğlu
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler açıklanacak o veriye çevrildi

Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler saat 16.30'a çevrildi
Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi

Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi
Herkes yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin bu görüntülerini paylaşıyor

Herkes yeni İçişleri Bakanı'nın bu görüntülerini paylaşıyor
Sadettin Saran harekete geçti! Fenerbahçe'den sürpriz Tedesco kararı

Saran harekete geçti! Fenerbahçe'den sürpriz Tedesco kararı
Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler açıklanacak o veriye çevrildi

Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler saat 16.30'a çevrildi
Oğlunu denizde boğan annenin ilk ifadesi: Yüzmek istedik sonra ölmek istedik

5 yaşındaki oğlunu denizde boğan annenin ilk ifadesi
Yok böyle kavga! TikTok fenomenleri Dubai'yi birbirine kattı

TikTok fenomenleri tatile gittikleri Dubai'yi birbirine kattı