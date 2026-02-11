Aleyna Tilki'den Güllü sürprizi

Aleyna Tilki, Güllü'nün unutulmaz şarkısını kendi yorumuyla yeniden hayata geçirdi. Klipten sahne arkası görüntülerini paylaşan Tilki, "Hazır mısınız? Bence uzun zamandır hazırsınız. Klipten bir sahne arkası videosu paylaşmak istedim." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Tilki'nin Oyuncak Gibi şarkısını yeniden yorumlaması sosyal medyada tartışma yarattı. Bir kesim genç şarkıcıyı övgüyle karşılarken, bazı kullanıcılar Güllü'nün 2022 yılında Aleyna Tilki hakkında yaptığı sert sözleri hatırlattı. Güllü o dönemde, "Aleyna Tilki'yi sevmiyorum. Sanat olarak da sevmiyorum, yapı olarak da sevmiyorum. Arabesk okuyamadığı için hiç sevmiyorum. Kişilik olarak değil. Bana göre Aleyna Tilki balon, 5 sene sonra Aleyna Tilki diye biri yok." demişti.