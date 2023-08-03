Aleyna Tilki Cihangir'deki Otelde Parti Verdi

Aleyna Tilki, 6 kişilik arkadaş grubuyla bir otelde parti düzenledi. Partinin yüksek sesinden rahatsız olan komşuların şikayeti üzerine mekan sahibi tarafından odanın boşaltılması istendi. Tartışmanın ardından Tilki ve arkadaşları oteli terk etmek zorunda kaldı.

Aleyna Tilki geçen akşam 6 kişilik arkadaş grubu ile Cihangir'deki bir otelde Parti verdi.

Gece yarısı 2'de başlayan partinin yüksek sesinden dolayı çevredeki komşular rahatsız oldu. Uyarılara aldırış etmeyen şarkıcı, eğlenmeye devam etti.

Çevredekilerin mekan sahibine ulaşması sonucu ünlü şarkıcının odasının boşaltılması istendi.

İddiaya göre Tilki, "Parasını verdim" dedi. Kısa bir tartışmanın ardından Aleyna Tilki ve arkadaşları oteli terk etmek zorunda kaldı.