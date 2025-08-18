Aleyna Dalveren'in isyanı sonuç verdi! Altınlar geri geldi

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Aleyna Dalveren, geçtiğimiz nisan ayında iş insanı Fatih Erdem ile dillere destan bir düğün yapmıştı. Lüks detaylarıyla dikkat çeken gecede Dalveren'in gelinliği üzerine adeta işlenmiş gibi duran altın kemer, bileklik, kolye ve taç, ona "altın gelin" yakıştırmasını kazandırmıştı.

Takı töreninde cam fanuslar içinde getirilen altınlar ve ışıltılı mücevherler görsel bir şölene dönüşürken, salonda İbrahim Tatlıses ve Şafak Sezer gibi ünlü isimler de yer almıştı.

Ancak bu masal kısa sürdü. Düğünden yalnızca dört ay sonra Dalveren, sosyal medya hesabından eşiyle olan tüm fotoğrafları kaldırarak "Erdem" soyadını da profilden sildi. Peş peşe yaptığı paylaşımlarla boşanma iddialarını güçlendiren şarkıcı, "Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır" ve "Evet, iyi değilim. Yaşadıklarım çok ağır" ifadeleriyle dikkat çekti.

"BANA AİT OLAN ŞEYLERİ İSTİYORUM"

Boşanma söylentilerinin ardından sessizliğini bozan Dalveren, düğünde takılan bazı takıların kendisine ait olduğunu belirtti. Altın tasma ve eldiven için sosyal medya üzerinden çağrıda bulunan şarkıcı, "Bana ait olan şeyler var, bekliyorum. Hepsini ben aldım. Bakın, bir kadın rezil de eder, vezir de. Ben elimden geldiğince vezir etmemeye çalıştım" sözleriyle isyanını dile getirmişti.

ALTINLAR GERİ GELDİ

Dalveren'in çıkışı sonrası gelişmeler merak konusu olurken, ünlü isim altınlarına yeniden kavuştu. Sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda takılarını tek tek sergileyen Dalveren, altınlarını geri aldığını duyurdu. Dalveren paylaşımına şu notu düştü, "Yıkılmadın. Sadece biraz yoruldun. Ama dinlenince tekrar ışıldayacaksın."