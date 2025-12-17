Haberler

AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu
Son dönemlerde ekran karşısına çıkan kadın sunucular giyim kuşamlarıyla gündemde... O sunuculardan biri de Mine Çakmakcı... Çakmakcı, yayında tercih ettiği kıyafetlerle dikkatleri üzerine çekiyor. Öyle ki eski AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?" diyerek tepki göstermişti.

Uyuşturucu operasyonlarında adı geçen isimler üzerinden haber spikerlerinin ekran önündeki kıyafet tercihleri yeniden tartışma konusu oldu. Tartışmaların odağındaki isimlerden biri de Lider Haber TV ekranlarında program sunan Mine Çakmakcı oldu. Çakmakcı'nın tercih ettiği kıyafetler sosyal medyada gündem olurken, konuya ilişkin siyasi değerlendirmeler de geldi.

AK PARTİLİ İSİMDEN ELEŞTİRİ

Eski AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, spikerlerin ekran önündeki görünümüne sert eleştiriler yöneltti. Birinci, "Bunları mı seyredeceğiz, haber mi dinleyeceğiz? Millet spiker mi seyredecek, haber mi dinleyecek? Bu noktada ciddi bir yozlaşma var" ifadelerini kullandı. Uyuşturucu operasyonunda adı geçen bir spikerin kamuoyunda rol model haline geldiğini savunan Birinci, bu sürecin televizyon yayıncılığını "steril hale getirmek" için bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini dile getirdi.

"KAMU GÖREVİ ESNASINDA KIYAFETE DİKKAT ŞART"

Toplumsal ahlak ve genel adaba aykırı kıyafetlerin özel hayatta kimseyi ilgilendirmeyeceğini söyleyen Birinci, ekranların ise kamuya açık alanlar olduğuna dikkat çekti. Birinci, "Bu platformlar büyük Türk milletine hitap ettiğiniz alanlardır. Kamu görevi esnasında kıyafetinize de dikkat etmek zorundasınız. Sınırsız özgürlük hayvanlara mahsus bir durumdur" sözleriyle tartışmayı daha da alevlendirdi.

