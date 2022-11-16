Adnan Oktar'a 8658 yıl hapis cezası verildi, kediciklerin ifadeleri gündem oldu: Beraat etmeli

Örgüt yöneticisi olma suçundan yargılanan Adnan Oktar, kişisel suçlarından 891 yıl, toplamda ise 8658 yıl hapis cezası verildi. Davayla ilgili bir hafta önce ifade veren kedicikler ise Oktar'ı sevmekten vazgeçmeyeceklerini söyleyerek beraatini istediler.

Oktar Suç Örgütüne yönelik hükmün İstinaf Mahkemesi tarafından usulen bozulmasının ardından yeniden görülen davada mahkeme toplamda Adnan Oktar'a 8 bin 658 yıl hapis cezası verdi. Kararın ardından 10 Kasım'da hakim karşısına çıkan Oktar'ın kediciklerinin ifadeleri yeniden gündeme geldi.

8658 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme, Adnan Oktar'ın kişisel suçlarından 891 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Örgüt yöneticisi olması nedeniyle üyelerin işlediği suçlardan da sorumlu tutulan Oktar'ın net cezası da duruşma sonunda açıklandı. Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik yeniden görülen davada mahkeme, Oktar'ın toplam 8658 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

KEDİCİKLER: ADNAN OKTAR BERAAT ETMELİ

10 Kasım'da hakim karşına çıkan kedicikler ise son savunmalarını yapmıştı. Oktar'a destek olduklarını ve bu davadan vazgeçmeyeceklerini söyleyen kedicikler, Oktar'ın beraat etmesi gerektiğini belirtti. Tutuklu sanık Alev Babuna, 4,5 yıldır cezaevinde olduğunu belirterek, "İnsanlar hem bizleri hem de Adnan Bey'i çok seviyorlar. Dua ediyorlar. Adnan Bey'in, arkadaşlarımın ve kendimin tahliyesini talep ederim" dedi.

ATMACA: BÜTÜN HANIMLARIMIZ ÇOK İFFETLİ

Aylin Atmaca da saygın ve edepli insanlar olarak bilindiklerini söyleyerek, "Bütün hanımlarımız çok iffetlidir. Bizi sevmek, bizi beğenmek zorunda da değilsiniz. Bizim için adil karar vermenizi istiyorum. Suçsuz olmanın dayanılmaz hafifliğini yaşıyorum. Başta Adnan Bey ve tüm arkadaşlarımın beraatini talep ediyorum" diye konuştu.

BABUNA: OKTAR'I ÖLÜME GÖZE ALACAK ŞEKİLDE SEVİYORUM

Tutuklu sanık Merve Büyükbayrak da Adnan Oktar'ı sevdikleri için yargılandıklarını savunarak, "Kıskanılıyoruz. Adnan Bey'i ölümü göze alacak şekilde seviyorum. Böyle bir aşkta alacağımız binlerce yıl hapis bize sinek ısırığı gibi gelir. Adnan Bey'i sevdiğim için cezalandırılacaksam şeref verirsiniz ancak ne karar verirseniz verin öpüp başıma koyuyorum" ifadelerini kullandı.

AYŞEGÜL BABUNA: ALLAH MEHDİ OLARAK SEÇTİĞİNİN KİŞİNİN KILINA BİLE ZARAR VERMEZ

Tutuklu sanık Meltem Baban da makul ve mantıklı insanlar olduklarını söyleyerek, "Tek suçumuz Adnan Oktar'ı sevmek. Bize 'dağılın' diyorlar, bu mümkün değil. Adnan Oktar'ı sevmek bu dünyanın en büyük lezzeti. 10 bin değil 20 bin yıl da olsa her hücremle Adnan Oktar'ı sevmeye devam edeceğim. Hepimizin beraatini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sanık Ayşegül Hüma Babuna da "Bizim acelemiz yok. Allah mehdi olarak seçtiği kişinin kılına bile zarar vermez. Bekleyeceğiz göreceğiz. Biz dağılmayacağız" dedi. Sinem Hacer Tezyapar ise Adnan Oktar tahliye edilene kadar kendisi için en mutlu yerin burası olduğunu söyledi.

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