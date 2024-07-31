Acun Ilıcalı'nın genç aşkı, Adriana Lima'nın kızlarıyla alışverişte! Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra kendisinden 30 yaş küçük Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başladı. Önceki gün Adriana Lima'nın kızlarıyla görüntülenen Altunkaya, sorulara cevap vermek istemedi.

"ÖZEL HAYATIMLA İLGİLİ KONUŞMAYI SEVMİYORUM"

Snob Magazin'de yer alan habere göre, dünyaca ünlü yıldız Adriana Lima'nın kızlarıyla Nişantaşı'nda alışveriş yapan Çağla Altunkaya, parmağındaki 5 milyon TL'lik tektaş yüzüğüyle göz kamaştırdı. Ilıcalı ile evlilik kararı aldığı konuşulan Altunkaya özel hayatıyla ilgili sorulara cevap vermek istemeyerek "Özel hayatımla ilgili konuşmayı pek sevmiyorum" diyerek geçiştirdi.