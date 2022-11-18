Acun Ilıcalı kızı Melisa ile poz verdi, Şeyma Subaşı ağladığı anları paylaştı

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından kızı Melisa ile pozunu paylaştı. Şimdilerde sevgilisiyle yurt dışında evlilik hazırlığı yaptığı için kızından ayrı olan Subaşı, Ilıcalı'nın paylaşımın ardından önce ağladığı bir fotoğrafını sonra da kızıyla ilgili yorum yapan bir takipçisinin mesajını yayınlayarak "Destekleriniz, dualarınız için amin diyorum" dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Acun Ilıcalı, son olarak kızı Melisa ile bir fotoğrafını yayınladı. Boşandıktan sonra kızının velayeti babadan olan Şeyma Subaşı ise paylaşımın ardından yayınladığı fotoğraflarla dikkat çekti.

AĞLADIĞI ANLARI PAYLAŞTI

Kızını özlediği için zaman zaman paylaşımlar yapan Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ve kızının fotoğrafından sonra Instagram hesabından peş peşe Melisa ile pozlarını paylaştı. Subaşı daha sonra da ağladığı bir pozunu paylaşarak "Sanırım bunu paylaşmamalıydım ama zaten paylaştım" notunu ekledi.

"DESTEK VE DUALAR İÇİN AMİN"

Instagram hesabını aktif olarak kullanan Subaşı, ardından bir takipçisinin "Çok üzgünüm sen adına. Melisa bu dönemlerini, yaşlarını tekrar yaşamayacak ve annesi olarak yanında değilsin" mesajını yayınladı. Subaşı'nın "Bütün destekleriniz, dualarınız için amin diyorum" yorumu ise Acun Ilıcalı'ya gönderme olarak yorumlandı.