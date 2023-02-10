Acun Ilıcalı'dan uluslararası bağlantılarına çağrı: Türkiye yıkıcı depremle sarsıldı, lütfen bağış yapın

Türkiye'deki başarılarının yanı sıra İngiliz futbol kulübü Hull City'nin de sahibi olan Acun Ilıcalı, ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından AFAD ve Kızılay'ın uluslararası hesaplarını paylaşarak dünyaya yardım çağrısında bulundu.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkez üssü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkımlara neden oldu. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketini yaşayan 10 ilimizde 3 ay süreyle OHAL ilan edildi. Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı da yurt dışındaki bağlantılarına seslenerek yardım istedi.

"DÜNYANIN HER YERİNDEKİ DOSTLARIM LÜTFEN BAĞIŞ YAPIN"

13,6 milyon takipçisi bulunan Acun Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda AFAD ve Kızılay'ın uluslararası hesaplarını paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Türkiye yıkıcı depremlerle sarsıldı ve dördüncü seviye alarm durumu ilan etti. Bu, ülkemizin tarihindeki en büyük felakettir. Enkaz altında kalan insanlarımızın sizlerin yardım ve desteğine ihtiyacı var. Dünyanın her yerindeki tüm dostlarım, lütfen bağış yaparak kurtarma çalışmalarına ve halkımıza destek olun."

100 TIR SU VE 5 MİLYON TL'LİK EŞYA DESTEĞİ

Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, önceki gün Twitter hesabından Acun Ilıcalı'nın yaptığı bağışları paylaşarak "Sevgili Acun Ilıcalı, bölgeye 100 tır su gönderiyor. Ayrıca 5 milyon TL'lik eşya desteği ve satın alacağımız konteynerlerin içerisine eşya sözünü verdi. Teşekkürler" demişti.