Acun Ilıcalı'nın Eski Eşinden Flaş Mesaj!

Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz canlı yayınında Şeyma Subaşı'nı hedef alarak dikkat çekti.

Serengil, bir zamanlar evli olan Zeynep Yılmaz- Acun Ilıcalı çiftini hatırlatarak, "Elalemin yuvasını yıktı. Boşu boşuna bir yuvayı yıktı! Ondan ona gidecek bir kız işte... 15 yıllık evliliği acıta acıta yıktı. Bu nedenle kendisine hiç acımıyorum. Acun Ilıcalı'ya üzülüyorum. Yine ona musallat olacak" ifadelerini kullandı.

"TEKRAR BARIŞACAKLAR GİBİ HİSSEDİYORUM"

Seren Serengil'in şaşırtan bir yorumu da Acun Ilıcalı'nın özel hayatıyla ilgiliydi. Serengil, Acun Ilıcalı'nın Çağla Altunkaya ile aşkını görmezden gelip "Ben Acun Ilıcalı ile Zeynep Yılmaz barışacak gibi hissediyorum" sözleriyle şaşkınlık yarattı.

"BEN SÖYLETTİRİYORUM ZANNEDECEKLER"

Bu yorum sonrası Zeynep Yılmaz, Seren Serengil'e mesaj attı. Serengil, "Canlı yayında söylediğim sözler Zeynep Yılmaz'ı rahatsız etmiş. Bana mea attı. 'Sero sen bunları söylüyorsun ben söylettiriyorum zannedecekler' demiş. Hiç kimse böyle düşünemez, kimse bana bir şey söyletemez. Benim doğrum bu. Her zaman istiyorum birbirinize çok yaşıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

ZEYNEP YILMAZ KİMDİR?

Zeynep Yılmaz, 1976 yılında dünyaya gelmiştir. 10 yıllık eşi Seda Başbuğ ile boşanan Acun Ilıcalı ile 1993 yılında tanışmışlardır. Zeynep Yılmaz, Acun Ilıcalı ile 2003 yılında dünya evine girmiş ve 2016 yılında anlaşmalı bir şekilde boşanmıştır. Yılmaz ve Ilıcalı çiftinin bu evliliklerinden, Leyla ve Yasemin adlı iki kızı vardır.

Zeynep Yılmaz, 1999 – 2000 yıllarında Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olmuştur. İlk olarak Cine5'te iç film satın alımı görevinde üç sene kadar çalışmıştır. Daha sonra 'çocukluk hayalim' dediği mimarlık mesleğini yapmaya başlamış ve kendi mimarlık şirketini kurmuştur. Halen de aynı işle meşguldür.

SEREN SERENGİL KİMDİR?

Seren Serengil kimdir, nereli ve kaç yaşında; Seren Serengil, Türk sunucu, şarkıcı ve oyuncudur. Seren Serengil, 6 Nisan 1971 tarihinde İstanbul Amerikan Hastanesi'nde doğdu. Seren Serengil, 50 yaşındadır.

Seren Serengil, ilk olarak 1977 yılında Sarhoş filminde çocuk oyuncu olarak babası Öztürk Serengil ile birlikte oynadı. Aynı yıl babası ile birlikte Gar Gazinosu'nda sahne aldı. Profesyonel sahne kariyerine ise, 16 yaşında Fahrettin Aslan tarafından görevlendirildiği Maksim Gazinosu'nda başladı ve en genç kadın assolist oldu. Profesyonel oyunculuk kariyerine başladığı 1990 yılında, Mehmet Aslantuğ ile rol aldığı Başka Olur Ağaların Düğünü dizisinin yanı sıra Hakan Ural ile birlikte rol aldığı Alev Gibi Bir Kız filmiyle çıkış yaptı.

Serengil'in ilk albümü Ayrıldık 1991'de piyasaya çıktı ve ana teklisi "Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor" ile tanındı. O zamandan beri üç albüm ve bir tekli çıkarmıştır.

En popüler albümü olan Bu Gecenin Hatırına, yalnızca bir klip ile 170.000 adet kopya sattı ve popülaritesini büyük ölçüde arttırdı. Serengil, klasik piyano çalmakta olup 2006 yılında "Dost Bile Kalamadık", "İnsan Severse Özler", "Sen Şansını Kaybettin" ve "Sessiz Telefon" gibi şarkılar da dahil olmak üzere bazı şarkılarını kendi yazıp besteledi. Müzik kariyeri boyunca İbrahim Tatlıses, Emrah, Selami Şahin, Soner Sarıkabadayı ve Serdar Ortaç gibi isimlerle çalıştı.

Serengil, şarkıcı ve sohbet programı konuğu olarak yüzlerce TV programında yer almıştır. 1993'te Emrah'ın "Haydi Şimdi Gel" ve "Töre" şarkılarının video kliplerinde yer aldı. Serengil ve Emrah, Yasak Sokaklar ve Belalım Benim dizilerinde birlikte çalıştı.

Serengil'in 3 Nisan 2009'da eşi Musa Aytun'dan Stephanie adlı bir kızı dünyaya geldi; ancak altı aylık doğan bebek dört gün yaşatılabildi ve 7 Nisan'da hayatını kaybetti. Serengil, Aralık 2010'da son albümü Ben Adamı Ayrılırken Tanırım'ı çıkardı. Albümünün ilk müzik videosunun Aralık 2010 tarihinde galası yapıldı. 2011'de Show TV'de yayınlanan Seren Serengil ile Evlenir Misin? adlı bir sabah programı sundu. 2014'te Cine5'in Kim Ne Derse Desin programında iki sezon ana sunuculardan biri olarak göründü. Seren Serengil, Beyaz TV'de hafta içi her gün yayınlanan "Söylemezsen Olmaz" adlı programda Arto ve Bircan Bali ile sunuculuk yapmaya devam etmektedir.