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ABD'li oyuncu Joey King'in kardeşi Türkiye'ye gelin geldi! Kına gecesinde hem oynadı hem ağladı

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ABD'li oyuncu Joey King'in kız kardeşi bir Türk ile evlendi. Ablasının kına gecesi için İstanbul'a gelen oyuncu, hem ağladı hem de göbek atıp eğlendi.

Suikast Treni, Delidolu serisi ve Bir Aile Meselesi gibi projelerde yer alan dünyaca ünlü oyuncu Joey King'in kız kardeşi bir Türk ile evlendi. Oyuncu, kardeşinin kına gecesi için Türkiye'ye geldi.

"AĞLAMADAN DURAMADIM"

Oyuncunun kız kardeşi Kelli King, Türk geleneklerine uyarak kına gecesi yaptı. Ablasını hazırlık sürecinde yalnız bırakmayan oyuncu kına gecesinde dans ederek eğlendi. Güzel oyuncu bir ara duygusal anlar da yaşadı. O anları 18,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan oyuncu "Türkiye'yi seviyorum. Ablamı ve eniştemi kutluyorum. Ailelerin en dokunaklı birleşimi. Ağlamadan duramadım, yeni ailemize ve ev sahiplikleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

ABD'li oyuncu Joey King'in ablası Türkiye'ye gelin geldi! Kına gecesinde hem oynadı hem ağladı

ABD'li oyuncu Joey King'in ablası Türkiye'ye gelin geldi! Kına gecesinde hem oynadı hem ağladı

ABD'li oyuncu Joey King'in ablası Türkiye'ye gelin geldi! Kına gecesinde hem oynadı hem ağladı

ABD'li oyuncu Joey King'in kardeşi Türkiye'ye gelin geldi! Kına gecesinde hem oynadı hem ağladı
Haberler.com / Barış Polat - Magazin

Joey King İstanbul Türkiye Ünlüler Magazin Dünya

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