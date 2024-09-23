ABD'li oyuncu Joey King'in kardeşi Türkiye'ye gelin geldi! Kına gecesinde hem oynadı hem ağladı

Suikast Treni, Delidolu serisi ve Bir Aile Meselesi gibi projelerde yer alan dünyaca ünlü oyuncu Joey King'in kız kardeşi bir Türk ile evlendi. Oyuncu, kardeşinin kına gecesi için Türkiye'ye geldi.

"AĞLAMADAN DURAMADIM"

Oyuncunun kız kardeşi Kelli King, Türk geleneklerine uyarak kına gecesi yaptı. Ablasını hazırlık sürecinde yalnız bırakmayan oyuncu kına gecesinde dans ederek eğlendi. Güzel oyuncu bir ara duygusal anlar da yaşadı. O anları 18,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan oyuncu "Türkiye'yi seviyorum. Ablamı ve eniştemi kutluyorum. Ailelerin en dokunaklı birleşimi. Ağlamadan duramadım, yeni ailemize ve ev sahiplikleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.