Üye Girişi
Haberler

ABD'de Trophy Eyes Grubu'nun solisti hayranlarının üzerine atladı, genç bir kız felç kaldı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin New York kentinde düzenlenen Trophy Eyes konserinde, solistin hayranlarının üzerine atlaması sonucu genç bir kız bayıldı ve hastaneye kaldırıldı. Bird Piche isimli genç kızın kısmi felç geçirdiği belirlendi. Trophy Eyes grubu ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kaza sonucu yaralanan hayranlarının yanında olacaklarını ve tedavi sürecinde ona destek vereceklerini ifade etti.

Konsere giden Bird Piche isimli genç kız hayatının talihsizliğini yaşadı. Konser sırasında solistin üzerine atlaması sonucu felç geçirdi.

ABD'de Trophy Eyes Grubu'nun solisti hayranlarının üzerine atladı, genç bir kız felç kaldı

KALABALIĞIN ÜZERİNE ATLADI

Trophy Eyes solistini konser sırasında hayranlarının üzerine atladı. Kalabalığın içerisinde bulunan genç kız baygınlık geçirerek apar topar hastaneye kaldırıldı.

GENÇ KIZ FELÇ GEÇİRDİ

Doktorlar, baygınlık geçiren genç kızın ciddi bir omurilik yaralanması olduğunu ve kısmen felç geçirdiğini belirterek Piche'yi kapsamlı bir ameliyata aldı.

GRUP ÜYLERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Trophy Eyes konuya ilişkin açıklamada bulundu. Kazanın grubun tüm üyelerini sarstığını belirtti. Tedavi sürecinde genç kızı yalnız bırakmayacaklarını, yanında olmaya çalışacaklarını söyleyen Trophy Eyes, yaptığı yazılı açıklamada,"30 Nisan gecesi trajik bir kaza sonucunda bir Trophy Eyes hayranı konser alanında yaralandı. Hemen gösteriyi durdurduk ve John, aile ile birlikte hastaneye gitti. Ailenin izniyle bu konuyu şimdiye kadar kamuoyu önünde konuşmaktan kaçındık. Arkadaşımız Bird, şu anda iyileşiyor ancak önünde hala uzun bir yol var. Bu durum hepimizi derinden sarsıyor ve Bird'ün bu zor zamanında yardımcı olmak için çaba gösterirken sabrınızı rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'de Trophy Eyes Grubu'nun solisti hayranlarının üzerine atladı, genç bir kız felç kaldı

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Amerika Birleşik Devletleri Magazin Haberler

Her şey Bahçeli'nin sözleriyle başladı! Bakan Yerlikaya'dan darbe heveslilerine hodri meydan

Her şey Bahçeli'nin sözleriyle başladı! Bakan Yerlikaya'dan darbe heveslilerine hodri meydan

 Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

 Milletvekili, çiftçinin tarlasını ayağında galoşla inceledi

Milletvekili, çiftçinin tarlasını ayağında galoşla inceledi

 Mehmet Görmez, Cübbeli'ye açtığı davayı kazandı! İşte alacağı tazminat

Mehmet Görmez, Cübbeli'ye açtığı davayı kazandı! İşte alacağı tazminat
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title